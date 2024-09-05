Ella合唱魏嘉瑩　一到錄音室卻傻眼：以為是跟魏如昀

記者蔡琛儀／台北報導

魏嘉瑩推出新單曲〈時光從不溫柔〉，這也是為了華劇《你好，我是接體員》量身打造的歌曲，並找來陳嘉樺（Ella）合作，在MV中，Ella和魏嘉瑩作為「時光理容院」中的老闆娘與學徒，兩人守著店迎接著各式客人，把「時光」具體化為「理容院」，以修整的概念撫平每一位客人心中的執念與傷痛。

▲▼魏嘉瑩找來Ella合作歌曲〈時光從不溫柔〉。（圖／相映音樂提供）

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Ella本來就在魏嘉瑩的夢幻合作名單裡，但Ella卻搞笑說：「錄音前一刻我才知道合唱對象是小魏。」她表示：「蠻久之前經紀人問我知不知道魏如昀，我說我知道啊，是魏如萱的妹妹，結果要錄音了，我才知道是魏嘉瑩。不過，非常開心可以跟她合作。」工作人員在現場一度證實，她是真的以為合作對象是魏如昀，笑稱自己的經紀人不止臉盲還文盲，這個烏龍讓大家都笑歪。

Ella又說：「我也知道小魏啊，第一次碰面是在鹿港的演出，一身白，拿著吉他自彈自唱，聲音很特別。但我真的很喜歡小魏，她很可愛又很真誠。」兩人相處融洽，Ella：「看著她就想到小時候的自己。」原來是Ella看到她在女團怪物星人裡面也十分賣力，「小時候我也常常要演這種看起來有點笨拙的角色，時間真的給我很多經歷，如果不是因為那段過往，我也不會站在這裡看著她就像看到過去的自己，覺得還蠻有趣的。」

▲琳誼和小V也來力挺MV。（圖／相映音樂提供）

隨即又誇魏嘉瑩：「現在她就正走在那條路上，很為她開心，因為她在做她自己喜歡的事情。」魏嘉瑩則開心能和偶像合作真的是太珍貴了，「和夢幻對象能夠面對面，真的是上天給的禮物，每一分每一秒都很珍貴。」