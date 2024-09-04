曾替江蕙創作〈夢中的情話〉歌詞　「芒果歌王」許願：想跟她合唱

記者蔡琛儀／台北報導

「芒果歌王」楊哲推出新專輯《人生夢》，同名主打歌不僅是民視八點檔《愛的榮耀》片尾曲，也充滿著挑戰，讓楊哲吃盡苦頭，楊哲笑說跟他的人生很像，總在跌跌撞撞中過關，歷經錯誤有勇氣翻轉讓機會重來，「而我的人生夢，仍在圓夢中，我已成家，立業還在努力中，有家庭當靠山，比較有信心積極的開創事業！」

▲楊哲推出新專輯《人生夢》。（圖／豪記提供）

楊哲近來忙演唱會、芒果工廠與出新輯，身兼數職，他坦言接到新歌，看到繞口的歌詞與飆高音立刻頭皮發麻，為此經常在家練唱到頭暈，而新文言文的創作歌詞，十分繞口，考驗著咬字發音，唱到舌頭快打結，楊哲坦言新歌錄終於錄完，考驗才開始，背歌詞快抓狂，吃盡不少苦頭，開車、吃飯連睡覺都在背歌詞，「這次一定要洗刷忘詞大王的封號！」

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此外，他將在12月14日於高雄開唱，目前演唱會票房達5成，楊哲開心表示有達到自己的第一階段的目標，但仍有努力空間，楊哲坦言建造芒果工廠，目前仍在籌措資金，「我已習慣了，好事多磨，要圓人生夢一定要經過許多的挫折，凡事急不得，我的人生關鍵字為『衝』，凡事要衝，一直以來我的個性積極，有時候會衝過頭，因此我期許要有別於過往的亂衝，現在要理性的衝刺！」

▲楊哲許願演唱會能和江蕙合唱。（圖／豪記提供）

他過去曾替「二姐」江蕙創作〈夢中的情話〉歌詞，面對二姐復出，他也許願希望個唱能有榮幸邀請江蕙一起演唱〈夢中的情話〉，「也許希望極為渺茫，但我會將此做為我努力奮鬥的目標，希望有朝一日我的人生夢能實現！」演唱會門票詳洽年代售票系統與四大超商。