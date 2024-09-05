求婚路上遇車禍癱瘓！爆食紓壓「體重破300公斤」　腳落地就肌腱撕裂

記者蕭采薇／台北報導

來自美國愛達荷州的的克莉斯朵史托（Krystal Stoor），自小體型就比同齡者龐大，經常遭受外界異樣的眼光，而面對壓力，「進食」成為她唯一的慰藉，一時滿足的口腹之慾也造成體重持續直線飆升。10歲時遭遇的那場車禍，90公斤的「肉」提供保護讓她從倖存，「更胖才能活下來」的觀念也就深植於她的腦海。

▲在未婚夫與女兒的支持之下，克莉斯朵尋求減重權威納查拉登醫生的協助。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

313公斤，36歲的克莉斯朵在正值人生黃金歲月卻無法正常行走，只能仰賴輪椅與家人幫忙。在未婚夫達米安（Damian）與兩位女兒的支持之下，克莉斯朵痛定思痛，尋求減重權威納查拉登醫生（Dr. Younan Nowzaradan）的協助。透過嚴格的飲食與運動計畫，克莉斯朵成功在一年內減去超過80公斤，恢復部分的生活行動能力，更如願與達米安舉辦夢幻婚禮。

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▲克莉斯朵將「進食」視為唯一的慰藉，重達313公斤只能仰賴輪椅移動。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

每個人減重的起點都不一樣，阿畢（Abi Ruiz）則是仗著年輕時身材高瘦、新陳代謝好，未留意體重逐漸上升的警訊，轉眼體重直接飆破200公斤。他透過特大號人士專屬的約會軟體認識妻子布蘭達（Brenda），卻在登門求婚的路上發生一場嚴重車禍，從此四肢癱瘓、更一路上升到329公斤，甚至出現「足下垂」的症狀，一旦雙腳落地阿基里斯腱便會撕裂。

▲阿畢透過特大號人士專屬的約會軟體認識布蘭達，生活起居都交給她來照顧。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

雖然妻子布蘭達真情告白表示「我愛上的不是他的身體，是他的靈魂」，但即便有愛人陪伴，減重過程仍十分艱辛；癱瘓的阿畢長期臥床導致身上滿是褥傷，連洗澡都會感受到痛楚，而髒亂的生活環境也使得他罹患敗血症，成為納查拉登醫生最棘手的病患之一。

▲329公斤的阿畢希望納查拉登醫生可以幫他找回正常的生活，因此積極復健。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

「減重有時會因為飲食受限而沮喪，或感到孤單，但我知道這是為了我自己，所以必須專注。」《沈重人生》全新集數中，紀錄更多病態性肥胖患者的真實故事。但在醫生同意進行手術前，還必須要先減掉巨量的體重，才能降低手術風險。《沈重人生》9月7日起每星期六晚間10點，TLC旅遊生活頻道播出。