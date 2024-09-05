ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

求婚路上遇車禍癱瘓！爆食紓壓「體重破300公斤」　腳落地就肌腱撕裂

記者蕭采薇／台北報導

來自美國愛達荷州的的克莉斯朵史托（Krystal Stoor），自小體型就比同齡者龐大，經常遭受外界異樣的眼光，而面對壓力，「進食」成為她唯一的慰藉，一時滿足的口腹之慾也造成體重持續直線飆升。10歲時遭遇的那場車禍，90公斤的「肉」提供保護讓她從倖存，「更胖才能活下來」的觀念也就深植於她的腦海。

▲《沈重人生》。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

▲在未婚夫與女兒的支持之下，克莉斯朵尋求減重權威納查拉登醫生的協助。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

313公斤，36歲的克莉斯朵在正值人生黃金歲月卻無法正常行走，只能仰賴輪椅與家人幫忙。在未婚夫達米安（Damian）與兩位女兒的支持之下，克莉斯朵痛定思痛，尋求減重權威納查拉登醫生（Dr. Younan Nowzaradan）的協助。透過嚴格的飲食與運動計畫，克莉斯朵成功在一年內減去超過80公斤，恢復部分的生活行動能力，更如願與達米安舉辦夢幻婚禮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《沈重人生》。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

▲克莉斯朵將「進食」視為唯一的慰藉，重達313公斤只能仰賴輪椅移動。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

每個人減重的起點都不一樣，阿畢（Abi Ruiz）則是仗著年輕時身材高瘦、新陳代謝好，未留意體重逐漸上升的警訊，轉眼體重直接飆破200公斤。他透過特大號人士專屬的約會軟體認識妻子布蘭達（Brenda），卻在登門求婚的路上發生一場嚴重車禍，從此四肢癱瘓、更一路上升到329公斤，甚至出現「足下垂」的症狀，一旦雙腳落地阿基里斯腱便會撕裂。

▲《沈重人生》。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

▲阿畢透過特大號人士專屬的約會軟體認識布蘭達，生活起居都交給她來照顧。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

雖然妻子布蘭達真情告白表示「我愛上的不是他的身體，是他的靈魂」，但即便有愛人陪伴，減重過程仍十分艱辛；癱瘓的阿畢長期臥床導致身上滿是褥傷，連洗澡都會感受到痛楚，而髒亂的生活環境也使得他罹患敗血症，成為納查拉登醫生最棘手的病患之一。

▲《沈重人生》。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

▲329公斤的阿畢希望納查拉登醫生可以幫他找回正常的生活，因此積極復健。（圖／TLC旅遊生活頻道提供）

「減重有時會因為飲食受限而沮喪，或感到孤單，但我知道這是為了我自己，所以必須專注。」《沈重人生》全新集數中，紀錄更多病態性肥胖患者的真實故事。但在醫生同意進行手術前，還必須要先減掉巨量的體重，才能降低手術風險。《沈重人生》9月7日起每星期六晚間10點，TLC旅遊生活頻道播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

奴才想拍片遭法鬥衝出絆倒　同伴汪還添亂朝鏡頭「解放」

推薦閱讀

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥　3年前結怨內幕曝

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥　3年前結怨內幕曝

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」才慶幸一切穩定

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」才慶幸一切穩定

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂：好好照顧自己

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂：好好照顧自己

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！　火大反擊爆料：是乾你X事

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！　火大反擊爆料：是乾你X事

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

才說「年砸370萬」送女兒去瑞士　彈頭遭爆「根本沒出錢」回應了

才說「年砸370萬」送女兒去瑞士　彈頭遭爆「根本沒出錢」回應了

篠崎泫突曬凸肚照喊「滿滿的寶寶們」！　網狂問：Toyz當爸了？

篠崎泫突曬凸肚照喊「滿滿的寶寶們」！　網狂問：Toyz當爸了？

泰勒絲爆掰了球星男友！「超細分手流程文件」曝光　公司緊急發聲

泰勒絲爆掰了球星男友！「超細分手流程文件」曝光　公司緊急發聲

國慶主視覺神似《眼球中央》設計　視網膜親發聲：我們的比較好看

國慶主視覺神似《眼球中央》設計　視網膜親發聲：我們的比較好看

李㼈20歲愛女師大「就讀科系」曝光！　李紫嫣現身校園掀暴動

李㼈20歲愛女師大「就讀科系」曝光！　李紫嫣現身校園掀暴動

快訊／愷樂證實兒子已出生！　罕見動怒「被賣友求榮」：愛扮演受害者

快訊／愷樂證實兒子已出生！　罕見動怒「被賣友求榮」：愛扮演受害者

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

賈永婕憑什麼能當101董座？　網紅揭「超狂背景」服了：她不是花瓶

愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」還留著羅志祥　3年前結怨內幕曝

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」才慶幸一切穩定

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂：好好照顧自己

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！　火大反擊爆料：是乾你X事

孫其君醜聞纏身淡出　「轉戰英文家教」4年賺7萬

才說「年砸370萬」送女兒去瑞士　彈頭遭爆「根本沒出錢」回應了

篠崎泫突曬凸肚照喊「滿滿的寶寶們」！　網狂問：Toyz當爸了？

泰勒絲爆掰了球星男友！「超細分手流程文件」曝光　公司緊急發聲

國慶主視覺神似《眼球中央》設計　視網膜親發聲：我們的比較好看

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 康康兒突送加護病房　感嘆喊「心累」最累
  2. 他導的BL劇都會爆紅！泰名導Aof曬機票飛台灣…網挖他連霸3年戰績
  3. 兩代台灣歌仔戲國寶齊聚！　79歲楊麗花「氣勢依舊」近況曝
  4. 汪建民肺腺癌4期「電療65次」喊話老天：拜託把我帶走！
  5. 「想讓女兒聽到媽媽聲音」林心如為好萊塢獻聲　曝教養規則：夫妻要同調
  6. 超糗！沒有才能錄新歌不小心放屁　「還全被收音」放進專輯
  7. 台灣之光！幻藍小熊登韓打歌舞台　「新歌3天點擊破250萬」阿信也力挺
  8. 玄彬破格留絡腮鬍！最新狼狽造型曝光　撂狠話：殺死日本老狼
  9. Sandy挺9月孕肚自拍！　渾圓大肚正面曝光…網：終於發現肚子
  10. 安芝儇向韓宣傳嗨喊「我是高雄人」！　向陳其邁烙台語超萌

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366