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蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！　火大反擊爆料：是乾你X事

記者孟育民／台北報導

將在12月舉辦的《拳上2024》，確定由統神與蹦闆出演，開戰前雙方互嗆聲，話題十足。蹦闆今晚（4日）現身在浪Live直播，提到館長爆料吵架都是劇本，事先都有商定好價碼，並稱這些都是「表演」，對此他火大回擊：「你是不是咖我不知道？但這件事是乾你X事。你以前有收過錢的人，講職業道德沒職業道德，講要蹭流量也是蹭流量，是也想一起打就對了？」他說去年就有提到過想跟統神對打，後來雙方在網路上交戰，是在今年才收到拳上邀約。

▲▼蹦闆開直播回應 。（圖／翻攝自浪live）

▲蹦闆開直播回應 。（圖／翻攝自浪live）

統神先是一口答應拳上邀約，蹦闆也立馬加入，「我也不知道要拿什麼理由不答應，但後來發現這是一個局，我不應該跳進去的，我快要累死！」他在直播中喊話館長，「你說你要殺豬，要不要連我一起殺？我真的覺得不乾他的事，你說你8位數就出來打，但以你的行情8位數有點高，你人氣也還好。」蹦闆更直接放話，出8位數價碼邀請館長打拳擊，「你只要保證1000萬給我，剩下都給你，反正你說你是票房保證，我不用賺錢，你就跟金剛刀打，聽說他找你很多次了，你也都不出來。」

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▲▼蹦闆開直播回應 。（圖／翻攝自浪live）

▲蹦闆開嗆館長。（圖／翻攝自浪live）

另外，統神先前開嗆蹦闆「又矮又瘦」，一回合就可以打趴他，沒有的話就把名字倒過來寫，蹦闆一聽忍不住三字經問侯，表示：「我是為了身體健康，我大隻起來可以比你大隻！我拜託統神，一回合你要把我打倒，那你準備名字要倒過來了。」

▲▼拳上2024記者會，統神，蹦闆。（圖／記者周宸亘攝）

▲統神，蹦闆。（圖／記者周宸亘攝）

蹦闆透露已經進入備戰狀態，一個禮拜練習四到五天，目前體能狀況都不錯，連教練都忍不住稱讚他，「以前我考過救生員證照，所以運動量很高。」至於有網友留言打爆統神，他則直球回應：「你不用拜託，我也會打爆他！」不過他坦言對打贏沒信心，但不管輸贏都會認真練習，「 我一定要打很好看。」

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蹦闆, 館長, 統神, 拳上2024

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