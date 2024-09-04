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羅志祥「和愷樂同天發文」！　連PO不露臉近照曝真實心境

記者王靖淳／綜合報導

女星愷樂（蝴蝶姐姐）日前因介入歌手羅志祥及周揚青的感情，而消失在螢光幕前長達4年，最近她公開超音波照證實懷孕生子，事後更發文痛批前友人「賣友求榮」。為此，羅志祥今（4）日低調發聲，透過社群曬出一系列不露臉的近照分享真實心情。

▲▼（圖／翻攝自Facebook／羅志祥）

▲愷樂（圖左）過去因介入羅志祥與周揚青的感情而引發討論。（圖／翻攝自Facebook／羅志祥SHOW）

羅志祥秀出4張近照，他表示拍照時就是要講求速度與效率，同時也大方分享自己認為最快的方式。他提到：「我個人覺得，我自己拍照最快最有效率的方式，就是低頭、轉身、不露臉。」指出這種簡單又直接的方式，不只省去許多擺姿勢的煩惱，還能保持低調神秘的風格。

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▲▼（圖／翻攝自Facebook／羅志祥）

▲羅志祥在社群分享近照。（圖／翻攝自Facebook／羅志祥）

透過羅志祥分享的照片可看到，他穿著休閒的黑色運動裝，搭配印有數字與文字圖案的籃球背心，並配上黑色帽子和運動鞋，整體風格運動感十足。他的動作多變，從低頭調整帽子，到站在消防栓上變換姿勢。背景中，還可以看到美國街頭場景，整組照片完美捕捉到他放鬆而自信的狀態。

▲▼愷樂。

▲愷樂發文證實有兒子。（圖／翻攝自Threads／butterfly092288）

事實上，愷樂今（4）日透過Threads發文，針對前友人爆料並捏造假消息一事做出反擊。她強調，自己和對方很久沒聯繫，且對對方持續散布不實內容感到困惑。愷樂質疑，對方是否是為了維繫與媒體的交情，才選擇編造假故事來引起關注，同時也明確表示，自己目前忙於照顧兒子，連睡覺的時間都不夠，因此無意配合這種「炒作」。

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愷樂, 蝴蝶姐姐, 結婚, 懷孕, 羅志祥

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