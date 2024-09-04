愷樂吸渣情史曝光！「夠帥，花心也可以」　昔戀500億富少被嫌棄狠甩

▲「蝴蝶姐姐」愷樂2020年爆出介入羅志祥和周揚青之間關係，公開道歉後離開演藝圈。有媒體盤點愷樂過去情史，發現可以說是相當坎坷，堪稱「吸渣體質」。（圖／翻攝自愷樂IG）

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藝人「蝴蝶姐姐」愷樂2020年爆出介入羅志祥和周揚青之間關係，遭正宮追殺。愷樂公開道歉後離開演藝圈，沉寂4年再度躍上版面，就是宣布懷孕消息。有媒體盤點愷樂過去情史，發現可以說是相當坎坷，堪稱「吸渣體質」。

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據《中時新聞網》報導，愷樂曾在綜藝節目中透露，自己的「理想型」是單眼皮、壯、高、帥的男生，更不諱言「如果對方夠帥，就算花心也可以接受」。愷樂早年曾和外貌不錯的男模交往，但對方私生活混亂，就算有了交往對象，依舊故我的約砲把妹，讓愷樂相當沒有安全感，常會「奪命連環call」，以至於男方最終狠甩愷樂。

愷樂也曾被週刊爆料，曾和香港英皇集團主席楊受成之子楊政龍短暫交往過，週刊指出，男方當時身價高達17億美元（約新台幣546億元）。愷樂為了守護戀情，經常搭機台灣、香港兩地跑，卻被對方嫌棄「太黏人」，又遭對方提分手。

2006年，愷樂和李沛旭因戲結緣，兩人也曾大方認愛，但才交往1年左右，李沛旭就被抓包和其他女生曖昧，多次分分合合後，愷樂選擇放手退場，還因此爆瘦。

愷樂唯一稍微順利一點的感情，是和嘻哈歌手K.Swo曾交往6年，2人在分手後也還繼續維持友誼。在愷樂被爆出小三醜聞時，K.Swo也在社群公開送暖，要她「不要去管別人怎麼說」。

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