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湯姆霍蘭德揚言生子就不拍戲：專心打高爾夫、當爸爸

湯姆霍蘭德（左）與千黛亞同台的機會，大概只有他們一起拍攝的電影需要宣傳時，才要一起亮相。（索尼影業提供）

▲湯姆霍蘭德（左）與千黛亞同台的機會，大概只有他們一起拍攝的電影需要宣傳時，才要一起亮相。（圖／索尼影業提供）

圖文／鏡週刊

當《蜘蛛人：無家日》成為2021年最賣座電影時，大家都期待漫威與索尼會繼續規劃下一部《蜘蛛人》真人版電影，但顯然到現在還想不出應該要怎麼進行。湯姆霍蘭德（Tom Holland）表示，如果有了小孩，以後就不會拍戲了。

最近被問到，為何女友千黛亞（Zendaya）去年兩部電影《沙丘：第二部》、《挑戰者》上映時，他沒有一起跟著出席首映會紅毯，湯姆霍蘭德表示：「因為那不是我的場合，是她的場合。」假使是兩個人合作的片子，例如過去三部《蜘蛛人》電影，他當然樂意出席；但既然自己沒演出的片，他覺得不該去搶女友的鋒頭，「當我有了小孩後，你們就不會再看到我拍戲了。我會從地球上消失，就專心打高爾夫跟當爸爸。」

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而他們接下來會一起合作導演克里斯多福諾蘭（Christopbher Nolan）的新片，只知道這部片會根據希臘神話《奧德賽》（Odyssey）所改編，湯姆霍蘭德承認根本不曉得劇情內容，就簽約了，「我遇見他時，非常興奮，感覺一切都無比安靜。這太棒了，導演只是大概提了會是怎樣的故事，我相信等到他準備好的時候，會主動對外宣佈。」

既然現任的蜘蛛人無法回答下一部《蜘蛛人》電影的問題，大家就跑回去找上一任蜘蛛人，也就是安德魯加菲爾（Andrew Garfield），是否知道一些內情。他表示，「沒有，但我知道，從這一刻開始，沒人會相信我說的話。」畢竟2021年，整整一年他都對外宣稱自己不知道《蜘蛛人》電影的事，即使被拍到出現在拍攝場地亞特蘭大市，他也堅持那都是網友合成的圖片，一直到電影上映後大家才知道，安德魯加菲爾真的是個保密大師。

安德魯加菲爾（右）曾對外整整保密了一年，表示自己真的沒有參與《蜘蛛人：無家日》，從此講話就再也沒人信了。（索尼影業提供）

▲安德魯加菲爾（右）曾對外整整保密了一年，表示自己真的沒有參與《蜘蛛人：無家日》，從此講話就再也沒人信了。（圖／索尼影業提供）

對於是否要回去扮演蜘蛛人，安德魯加菲爾說，「也許在未來某個時候，當我有了5個孩子，需要錢來付學費什麼的。如果事情也能符合我想要的，那應該會很有趣。」先決條件是，他需要偉大的想法，「一個令人驚訝、奇怪、有趣、快樂的事情，那樣才值得。因此，我真的該成為其中一部分感到自豪與高興。」


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