獨／李玉璽認愛「張兆志前妻」許允樂！　知情人曝互動：私下看對眼

記者蕭采薇／台北報導

張兆志前妻許允樂離婚一年多後，3日爆出與李亞明愛子李玉璽來電，男方也隨之認愛。兩人因合作舞台劇《婚內失戀》認識，不過知情人士透露，他們不是「假戲真做」，反而幾乎沒有對到戲。李玉璽戲內與林映唯演夫妻，許允樂對手演員則是杜思慧跟吳世偉。

▲李玉璽（右）《婚內失戀》和林映唯飾演小夫妻，戲外卻和許允樂看對眼。（圖／寬想國際娛樂）

許允樂和李玉璽日前分別在IG曬出遊照，背景竟都是在香港郵輪，被眼尖的網友發現「關係不一般」，稍早，李玉璽經紀公司證實「兩人近期才交往」戀情剛萌芽。他曾與溫妮和圈外人「小Hebe」交往，但都無疾而終。

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許允樂則和張兆志結婚6年，但因為女方想要小孩，但張兆志喜歡頂客族（夫妻雙薪沒有小孩）的生活，因為雙方觀念不同，最終決定和平分開。許允樂也在去年完成凍卵手術，為未來當媽媽先做準備。

▲許允樂因想生小孩與張兆志離婚，去年完成凍卵手術。（圖／翻攝自Instagram／byleway）

知情人士向《ETtoday星光雲》表示，許允樂和李玉璽其實在《婚內失戀》並沒有對到戲，兩人並非「假戲真做」，可能是後續在宣傳活動時才認識並發展，且發展的非常低調，「連我都沒看出來！」直到近期才稍稍見光。