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曾讓影帝吳慷仁森氣氣！　柴智屏鬆口台版《我們的藍調時光》進度

記者蕭采薇／台北報導

「偶像劇教母」柴智屏買下韓劇《我們的藍調時光》的版權，不過先前因故停拍，還因此和如今已是雙金影帝的吳慷仁起口角。柴智屏日前透露2025的新計畫：「大家都期待很久的華語版《我們的藍調時光》已經緊鑼密鼓籌備中，今年一定會正式啟動，請大家期待！」

▲柴智屏跟大家分享頭皮健康，人就會健康的凍齡小秘訣。（圖／BeautyAgent提供）

▲62歲的柴智屏（左）看來依然凍齡。（圖／BeautyAgent提供）

62歲的柴智屏看來依然凍齡，她日前出席「Beauty Agent」開幕剪綵時，分享道：「我因為長期染髮造成頭皮受傷、過敏非常嚴重。現在知道有環保概念的植物染，可以把環境的毒物殘留降到最低，真的很欣賞這樣的理念。」也再次跟大家分享「頭皮健康，人就會健康」的凍齡小秘訣！

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▲柴智屏跟大家分享頭皮健康，人就會健康的凍齡小秘訣。（圖／BeautyAgent提供）

▲柴智屏（中）分享「頭皮健康，人就會健康」凍齡小秘訣。（圖／BeautyAgent提供）

除了凍齡的臉龐，大家都很好奇柴姐的體態維持術，為什麼可以現在的體重跟高中時期一模一樣！柴智屏分享：「因為長年在娛樂圈工作作息不正常，常常熬夜又不忌口，所以之前身體有點出狀況，現在慢慢的調整生活作息，嚴格把控飲食跟運動，尤其是飲食豐富性很重要，建議大家一天盡量都吃到20種食物，運動也可以多元嘗試，會很有效果！」

▲《破浪男女》吳慷仁專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳慷仁曾因《我們的藍調時光》停拍，與製作人柴智屏發生口角。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

被問到2025的新計畫，柴智屏開心的透露：「大家都期待很久的華語版《我們的藍調時光》已經緊鑼密鼓籌備中，今年一定會正式啟動，請大家期待！」同時也分享自己今年的跨年跟農曆年都會跟身邊的親友們聚會，因為平常忙碌，一定要趁年節好好跟大家見面敘舊，聚會。

 

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吳慷仁, 柴智屏, 我們的藍調時光

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