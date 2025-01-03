16歲素食主義男星「堅持不用替身」　野外求生敬業大啖生魚

記者蕭采薇／台北報導

電影《征服山的少年》改編自美國暢銷書《迷失在緬因州的高山》，講述12歲的少年唐芬德勒在坦丁山的荒野迷路長達九天的真實故事。找來傳奇影星席維斯史特龍擔任監製，年僅16歲的男星路克大衛布魯姆挑大樑飾演這位在山林迷失，卻奇蹟活下來的男孩唐芬德勒。

▲導演安德魯在叢林中長大，看見路克獨自赤腳走在山林的畫面，感到相當有親切感。（圖／天馬行空提供）

導演安德魯凱特林格表示，「我們試鏡了一百五十位青少年，路克堅毅的氣質，讓他脫穎而出。」導演安德魯更進一步讚賞路克就像是真正的勇士，所有攀登、歷險的場面都堅持不使用替身親自上陣，「我們打造了一座高大的假山，並且用巨大的風扇製造出狂風暴雨的情境，一直對著他猛吹，過程相當辛苦！」

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此外，為了拍攝一場唐芬德勒受困山上，飢寒交迫之下只能從溪流捕魚之後生吃的戲，儘管路克是一名素食主義者，但為求逼真，他仍現場咬下生冷的魚肉，讓劇組人員們紛紛大讚太敬業。

▲導演安德魯讚賞路克是真正的勇士，所有攀登、歷險的場面都堅持不使用替身親自上陣。（圖／天馬行空提供）

對於此次演出，年紀輕輕卻已參演過許多影視作品的路克表示，這次的拍攝可說是最讓他印象深刻的一次，特別是唐芬德勒在山裡迷走的戲，幾乎都只有他一個人單獨演出，沒有其他對戲的對象。他分享到，「這部電影雖然表面上講的是一個少年在山裡失蹤、求生的歷程，但更多潛在的意義是關於信仰和親情，希望大家看完都能有所感觸。」

導演安德魯也贊同地表示，自己的父母在馬達加斯加的醫療宣教團服務30年，大部分時間都在熱帶雨林等偏遠地區長時間工作，因此他從小可說是和當地孩子們一起在叢林中長大的，因此看見路克獨自赤腳走在山林的畫面讓他感到相當有親切感。

▲為拍攝飢寒交迫下捕魚生吃的戲，儘管路克是素食主義者，仍現場咬下生冷的魚肉.。（圖／天馬行空提供）

安德魯表示：「馬達加斯加村落的人們相信萬物皆有靈，我希望這個故事能讓各種信仰的人都能有所共鳴，並且記得在危難時，你的信仰，不論是上帝還是阿拉，或者任何你所深信的東西，都會成為支撐你活下去的關鍵。」《征服山的少年》已在台上映。