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織織遭酸「分了賴賴就懷孕」！　2年前早斷開…34字嗆：Y染真好笑

記者張筱涵／綜合報導

人氣漫畫家織織去年12月中宣布懷孕的好消息，曬出超音波照片，喜訊令大批粉絲湧入祝福。然而，近日由於前男友賴賴發文表示「即將失去一手打造的家」，讓他們過往的感情再次引起討論，她更看見部分網友的中傷留言，對此也作出了正面反擊，獲得粉絲一致支持。

▲▼賴賴&織織（圖／翻攝自Facebook／賴賴&織織）

▲賴賴和織織早在2年前已分手。（圖／翻攝自Facebook／賴賴&織織）

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

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▲織織已展開新戀情，並專注於懷孕生活。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

織織過去與賴賴愛情長跑16年並於2年前分手，她於2日在Threads公開網友留言「好強，分了賴賴就懷孕，那個男的這麼會射」，不只沒有特別遮起帳號，更霸氣回擊：「已經分手兩年多了，還是我是要繼續守寡前任7749天才能進入下一段關係啊？Y染真好笑。」

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲織織反擊。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

針對酸言攻擊，粉絲紛紛出面力挺織織，「請截圖提告」、「不要理這種無腦酸民，支持妳開啟新生活」。更有老粉留言：「老粉都知道當初發生什麼事，兩年已經很久了」、「性無能的人才會說出這種話」。

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲▼粉絲力挺織織。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

另一方面，賴賴則於1日曾寫下長文表示，摯愛、寵物、朋友、事業、財產、健康，甚至因家人因素，連自己親手打造的家也將離他而去。他坦言，這是段漫長而艱難的旅程，「淚水超載、摯愛難行」，即便朋友讚嘆他的堅強，他卻自嘲：「沒事，我也不知道能不能撐下去。」

賴賴提到，被擅自定義成公眾人物十多年，他學會不再解釋過多，「如果聽單方面的說法，就認定我是怎樣的人，那我不需要說。」他相信，真正懂他的人，會明白事物都有兩面，也能理解每個人背後都有不為人知的故事，並感激一路上幫助過他的貴人。
 

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織織, 賴賴

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