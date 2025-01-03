55歲辣成這德行　珍妮佛安妮斯頓搶代言不手軟

▲珍妮佛安妮斯頓難得以性感兼具力量的形象出現。（Zoey Grossmang攝／Pvolve提供）

圖文／鏡週刊

大家的新年新希望是什麼呢？55歲的珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）大方公布身材辣照，因為搶進了健身代言市場，跟其他名流一較高下。

如同近期流行的健身方法，以官方App加上專屬的器材設備，還有串流提供的線上課程，珍妮佛安妮斯頓成為這股新熱潮之下的受益者，「感謝我的鍛鍊課程，讓我感覺自己有史以來是最強壯的。」

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「身體運動對我來說一直都很重要，一如我們最近從相關資料所理解到的，重量訓練對於隨著年紀增長，保持健康與活躍非常重要。」她表示打從採用了這款專屬的服務，努力近4年後，讓自我比以前更為強大，「我理解到可以做很多事情，來抵銷身體所經歷的自然變化。」珍妮佛安妮斯頓參與了這次的行銷宣傳幕後發想，提醒人們，不管年紀或健身水準到什麼程度，每個人都是有潛力、可以比以往的自己更加強壯。

她認為無論是透過飲食控制，還是檢測身心健康狀況，都是很重要的課題，「我喜歡分享任何有關健康的資訊，我不光只是歡聽，我也很樂於分享。」過去大家常常以「痛苦換來成長」，來形容運動就是要把自己搞到筋疲力盡，但她說：「事情不是這樣，我們可以真的毫無痛苦也能有所收穫。」她形容過往多年來，接觸過各種健身方法，但這一次卻特別能改變她的體態。

當然大眾都很好奇，到底是什麼神奇的方法？其實只是每週4次健身、長達6週的課程，重要的是與教練一起合作，達到改善的目的。此外她會在早上用一茶匙的生薑沖熱水喝，加入一滴蜂蜜，「熱熱喝起來很美味。」至於如何應付想要偷懶、不運動的念頭，她的方法是，「我會告訴自己，『去，做個5分鐘也好。』然後就會發現，一旦可以撐完10分鐘後，可以再撐10分鐘，然後再撐10分鐘，就這樣一直做下去。」



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