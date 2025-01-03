張兆志得知前妻新戀情發聲了！　公開喊話「安靜是最好的祝福」

記者劉宛欣／綜合報導

女星許允樂2023年底和張兆志離婚，6年婚姻告終。時隔一年多，於近期爆出與小6歲的李玉璽因舞台劇《婚內失戀》擦出火花，兩人日前分別在IG曬出遊照，背景被眼尖網友發現都是在香港郵輪，猜測兩人「關係不一般」，3日稍早，經紀公司證實「兩人近期才交往」，低調煲愛。對此，前夫張兆志也在臉書首度發聲給予祝福。

▲許允樂與李玉璽證實交往。（圖／晴空鳥提供、翻攝自許允樂IG）

張兆志3日晚間在臉書以黑底白字簡單寫下「安靜，就是最好的祝福」，雖未指名道姓，但對照時機點，明顯是在大方向前妻許允樂的新戀情送上祝福。

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▲張兆志發文祝福。（圖／翻攝自張兆志臉書）

此前，許允樂在2023年曬出與張兆志的婚照無預警宣布離婚，坦言雙方因為生子規劃不同，10年來想法始終沒有改變，成為夫妻關係的一大難題。最終認為不管是哪一方讓步，都會對此有所埋怨，「要是到時候誰都無法真實的快樂，那不管是誰妥協誰，肯定沒必要」，因此決定分開。

許允樂透露，有半年多的時間，一想到離婚就哭到彷彿水龍頭，甚至一度自責：「是不是因為自己的需求，導致這段婚姻的挫敗？」經過一年半的溝通，兩人最終在今年簽下「沒有任何協議」的離婚協議，「房子一人一半，貓咪也是一人一隻。像當初手牽手輕鬆的走進事務所一樣，十年後的我們依舊是輕鬆的一同前行」。

「我們邊過日子邊倒數，已經在這半年多來，把傷心跟不捨都盡可能的調整好或者說是哭完，剩下的就是十年來的習慣要調整要適應而已」，面對離婚，許允樂請外界不用太擔心、也無須過多安慰，「真正的愛情，就是愛的同時也帶著痛」。