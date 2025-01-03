ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

唐綺陽2025上半年運勢公開！雙魚「有望加薪」處女桃花爆棚時機曝

文／唐綺陽

2025年12星座上半年度運勢

牡羊座

2025上半年，守護火星逆行，一到四月稍感不順，反思過去行為的影響，帶來突破束縛的動力。回溯去年九、十月，有搬家或想重新開始的衝動，一到三月，重整內部與家人狀況，讓自己安心。五、六月將有好的發揮。二月受金星加持，備受他人讚賞肯定，三月有水逆的挑戰，當心被翻舊帳，接受批評指教求進步，四、五月擔負更大責任，更清楚心之所嚮，集中火力發揮強項。二到六月，在變數中釐清明確方向。事業方面，籌備中的諸事將在六月大勢底定，找到值得投入的目標，表現令人刮目相看。感情方面，五月桃花盛開，金星加持散發魅力，吸引牡羊、天蠍或年輕運動型對象，有機會一見鍾情擦出火花。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金牛座

2025上半年，守護星金星逆行，二至三月稍有不順，感受他人對自己有意見。一至四月，留意人際關係的變動與挑戰，做出修正勿一昧我行我素，將更有助於人際發展。五至六月，整頓內部、裝修家中事務，當心與家人起衝突，注意父母健康，適合一股作氣創業或搬家來建構地基。二至五月，留意身心健康，多接觸身心靈有助提升運勢。受天王星影響，要正面看待他人指教並積極改善，四、五月後，卡關情況會緩解。事業方面，人際關係影響甚遠，好壞兩極化，朋友手足是帶來資源的貴人。感情方面，五月出現暗戀型桃花，充滿天命緣分氛圍，當心一時沖昏頭，請做好自我保護。

雙子座

2025上半年，貴人運旺，氣勢如虹、蛻變新形象。二月後邀約應酬多，各方人脈廣闊，三月守護星逆行，過往言行受到檢視，被推崇或受攻擊，形成輿論兩極化，搞定人際關係能帶來財運。回溯去年九、十月，花費心力交際應酬經營人脈。一到二月，可爭取想要的機會，當心過往決策造成金錢損失，四月前，把握短期財運高峰、累積財富。二到五月仍有業力要處理，當心犯小人或留意周遭的變化。事業方面已走在理想的道路上，有機會執行心中理念。五到八月，聲勢再衝一波，準備轉型大人，用成熟方式發揮社會影響力。感情方面，五月桃花來自人群聚會，意外場合能遇見心動對象，聊得來是關鍵訊號。

巨蟹座

2025上半年一、二月，從去年九、十月，忙於新領域的耕耘，收穫反饋並調整步伐。三至四月表現亮眼，要注意情緒控管。五至六月有賺錢、加薪的機會，亦需當心漏財或留意衝動消費。二至五月諸星進十宮，因突發狀況而凸顯重要性，能力被看見受到肯定，主動扛起責任能更上一層樓。事業方面，遇貴人提攜但也有所限制，六月起大勢底定，新角色定位明朗，內耗型巨蟹則有受困感，於沉潛中求突破。二至五月，受天王星影響，可先試水溫、嘗試跨領域。感情方面，五月桃花來自工作上接觸，彼此互相欣賞，會被有能力、有想法的對象吸引。

獅子座

一至四月火星十二宮，當心小人、業力爆發，有受困的感覺，適合轉向幕後或獨處思考，尋找未來的新方向。多接觸身心靈能量，尋求內在的平靜與啟發。
二至五月諸星進入九宮，逐漸擺脫不順和束縛，更加勇敢做自己，有跨領域發展的機會。這段試水溫時期，整合資源多方評估，處理舊帳及遺產等問題，成為下階段重要資產。受天王星影響，個人名聲好壞反應兩極化，順勢者發揮領袖魅力，能跨界晉升；動盪者缺少資源，轉往海外發展。六月事業運佳，發揮天命、被賦予重任，聲勢好壞攸關過往的累積。五月為桃花月，遇到志同道合或學識淵博對象，或旅行途中邂逅異國浪漫緣分。

處女座

2025上半年，二到五月諸星進八宮，是處理大錢、深耕經營利多的好時機，理財建議去蕪存菁，擴大有效的投資項目，務實評估人際關係好壞。受天王星影響，突如其來的靈感，有助開啟新的機運，事情成敗變數大，小心官司、糾紛等意外狀況，過去付出能轉化為人脈資源。一到四月受火星影響，回溯去年九、十月的人際互動，這段期間需遠離輿論，仔細分辨良友、整合人脈，他人承諾能否兌現，可見具體成績。五、六月適合休息或低調籌備，人紅是非多，需正向看待批評指教。感情方面，五月魅力滿滿、小心漏電，熱心助人受人愛慕，下半年桃花運更佳。

天秤座

2025上半年，一到四月受火星影響，依舊奔波忙碌，當心引發急症或精神萎靡。一、二月火星能量掌控得宜，有衝高聲勢的機會，五、六月應酬多，與不同圈子往來，享受社交、建立人脈，整合各方資源。二到五月諸星進七宮，感受合作帶來的好與壞，逆回職場宮位，重新檢視職場資源及人力安排，當心過勞、老毛病復發，注意金錢卡關或突發狀況。三月後留意合作易有波折。事業上與厲害的對象合作，先付出不問收穫，需多承擔成為要角，六月後合作大勢底定，成果昭告受到另眼相看。五月桃花月，感情對象出現在各種應酬場合，展現社交魅力受人仰慕，關係能否更進一步掌控在自己手中。

天蠍座

2025上半年，回溯去年九、十月，若忙碌於跨界合作、出版及海外事務，今年一到四月是事業整合與理想收斂的關鍵時期。期間歷經修正調整，三月起將蓄勢待發。二到五月諸星進六宮，職責加重、體力耗費大，須留意部屬、同事之間的問題。三月開始，當心健康亮紅燈或舊疾復發。受天王星影響，周遭突發狀況多會更忙碌，務必照顧好身體。事業方面，六月木土有相，機會多往海外延伸發展，接觸出版、教學或成為意見領袖，耕耘在實踐理想的道路上。感情方面，五月是桃花月，職場魅力爆發，吸引年輕具有魅力的對象，有伴侶的天蠍，可能從原本關係中醒悟，不再被受到束縛。

射手座

2025上半年一至四月，燃起證明自己的企圖心。五至六月擺脫束縛，跨界表現出色，海外、出版、教育及旅遊業發展亮眼，訴諸理念能被他人接受。諸星進五宮，端出作品、展現才華或子女表現優異，為此花費心力並承擔責任。三月後，評估新家搬遷或轉換領域適宜與否。二至五月遇到有個性、不按牌理出牌的合作對象，多留意合作細節。受木星影響，遇上旗鼓相當的合作對象，或產生假想敵情節，需自我化解心結。事業方面，好的能力表現被看重，身價翻倍帶來資源，做生意有機會獲利賺錢。感情方面，五月桃花月，積極展現自己，可遇到志同道合的對象，留意外國人、名人或高知識份子。

魔羯座

2025上半年，木星還在六宮，工作上的磨合漸入佳境，職場地位逐漸提升，指名合作的機會增加。二至五月，諸星進四宮，謹慎思考建構基地、安身立命之處，為未來兩年布局做長遠規劃，三月需妥善處理手足或朋友的人際情況。受天王星影響，有意想不到的新嘗試，打開眼界、開啟更多可能性。一至四月受火星影響，會有被人針對的感覺，需面對與合作方或另一半的摩擦，處理不舒服的關係。五至六月，有賺大錢的企圖心，亦有花錢的機會，考慮置產、創業或父母健康方面的支出，運用借力使力與他人合作。感情方面，五月桃花月，易在脆弱時產生情愫，對象是能觸及內心的靈魂伴侶。

水瓶座

2025上半年，木星五宮帶來舞台展現機會，三至六月有亮眼表現，跳脫傳統框架，湧現創新想法。受天王星影響，多接納他人建議，前景會更可觀，若太堅持己見，將面臨意想不到的挑戰。三月起，金水逆回二宮，檢視自身能力的運用發揮，感受到金錢壓力，檢討問題並加以解決理財情況。一至四月受火星影響，工作繁忙導致去年累積的舊疾復發，事必躬親要小心工傷，留意身體健康、積極治療。五至六月，合作結盟機會多，需提防敵手攻擊。五月是桃花月，感情方面有從朋友變情人的機會，或透過聚會相識、友人牽線，對方是熱情主動的類型。

雙魚座

2025上半年，受木星影響，迎來人生轉折點，處理家中事務及父母間關係，或面臨搬遷、轉職變化，確認未來努力的方向。二至五月諸星進二宮，感受金錢壓力，被迫開始重視理財，燃起賺錢的企圖心，激發自身潛能。一至二月財運開啟，有加薪或其他賺錢的機會，思考長期經營規劃。一至四月受火星影響，延續去年九、十月，感情或事業好壞的展現，重新思考做出應對。當心鋒芒畢露而招致批評，多關心子女身心狀況。一至四月感情方面，因前任的過往戀情而受到啟發，五月是桃花月，職場上的專業自信能散發魅力，吸引他人目光。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陳喬恩拒同台小S：我跟她不熟　下秒神反轉網笑翻

推薦閱讀

快訊／李玉璽脫單！認愛「張兆志前妻」許允樂　公司證實：給予祝福

快訊／李玉璽脫單！認愛「張兆志前妻」許允樂　公司證實：給予祝福

消失14年！賽車皇后相馬茜露臉了　李玖哲依偎放閃…49歲凍齡美貌曝

消失14年！賽車皇后相馬茜露臉了　李玖哲依偎放閃…49歲凍齡美貌曝

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！　甜曬無名指婚戒：Yes I do

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！　甜曬無名指婚戒：Yes I do

獨／光BLACKPINK就賺千萬！「全台最大黃牛」轉戰主辦　接下西洋超大咖

獨／光BLACKPINK就賺千萬！「全台最大黃牛」轉戰主辦　接下西洋超大咖

織織遭酸「分了賴賴就懷孕」！　2年前早斷開…34字嗆：Y染真好笑

織織遭酸「分了賴賴就懷孕」！　2年前早斷開…34字嗆：Y染真好笑

黃少祺跨年「自家陽台看101煙火秀」　網羨：住豪宅真好…本尊回應

黃少祺跨年「自家陽台看101煙火秀」　網羨：住豪宅真好…本尊回應

張兆志得知前妻新戀情發聲了！　公開喊話「安靜是最好的祝福」

張兆志得知前妻新戀情發聲了！　公開喊話「安靜是最好的祝福」

賴賴分手陷低潮：即將失去一手打造的家！　舊愛織織2表情洩心聲

賴賴分手陷低潮：即將失去一手打造的家！　舊愛織織2表情洩心聲

獨／李玉璽認愛「張兆志前妻」許允樂！　知情人曝互動：私下看對眼

獨／李玉璽認愛「張兆志前妻」許允樂！　知情人曝互動：私下看對眼

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

毛加恩第二胎流產「老婆血崩住加護病房」！　生日痛失愛女陷憂鬱

毛加恩第二胎流產「老婆血崩住加護病房」！　生日痛失愛女陷憂鬱

「船長」與「44號神婆」曾交往5年因性侵醜聞分手　竟在《魷魚2》重聚

「船長」與「44號神婆」曾交往5年因性侵醜聞分手　竟在《魷魚2》重聚

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／李玉璽脫單！認愛「張兆志前妻」許允樂　公司證實：給予祝福

消失14年！賽車皇后相馬茜露臉了　李玖哲依偎放閃…49歲凍齡美貌曝

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！　甜曬無名指婚戒：Yes I do

獨／光BLACKPINK就賺千萬！「全台最大黃牛」轉戰主辦　接下西洋超大咖

織織遭酸「分了賴賴就懷孕」！　2年前早斷開…34字嗆：Y染真好笑

黃少祺跨年「自家陽台看101煙火秀」　網羨：住豪宅真好…本尊回應

張兆志得知前妻新戀情發聲了！　公開喊話「安靜是最好的祝福」

賴賴分手陷低潮：即將失去一手打造的家！　舊愛織織2表情洩心聲

獨／李玉璽認愛「張兆志前妻」許允樂！　知情人曝互動：私下看對眼

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

唐綺陽

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 趙露思新作《戀人》「最快復拍」時間點曝！　男主角動向掀議
  2. 劉奕兒「包包遮肚」幕後原因曝光！鬆口叫洪金寶「爸爸」　備好紅包過年
  3. 大咖男星被傳「女友藏行李箱密會」　3線索指向他…公司怒回應
  4. 伊林娛樂尾牙 驚見名模生死鬥
  5. 被女兒詛咒「被車撞死」下地獄！高仁和心寒吐心聲　鄭弘儀聽哭了
  6. 張信哲新年宣布好事！這消息讓他「哭笑不得」霸氣：送100紅包
  7. 謝金燕罕見缺席跨年！　她曝當晚行蹤：說出來你羨慕死……
  8. 快訊／王淨新年宣布好消息！多了兩個「小孩」　愛犬勘吉升格當哥哥
  9. 「最帥初戀」對尬振永！登場帥翻韓網　被肉搜是《魷魚》李政宰師弟
  10. 邵大倫靠蕭煌奇養小孩　勇敢說真話：「小孩叫他爸爸」

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366