消失14年！賽車皇后相馬茜露臉了　李玖哲依偎放閃…49歲凍齡美貌曝

記者陳芊秀／綜合報導

金曲歌王李玖哲和消失在螢光幕多年的相馬茜從交往到結婚，至今已約20年。其中老婆相馬茜擁有「賽車皇后」的封號，自2011年婚後逐漸淡出螢光幕前，他昨日（2）曬出小倆口合照，閃瞎眾人。

▲李玖哲罕見放閃，愛妻相馬茜難得露臉。（圖／翻攝自IG）

李玖哲近日在社群平台曬出與老婆相馬茜的合照，兩人甜蜜迎接2025年的到來。照片中，兩人站在海邊沙灘上，背景是湛藍的海水與晴朗的天空，畫面充滿度假氛圍。他身穿黑色毛衣，展現簡約時尚風格，而相馬茜則穿著帶有毛邊設計的黑色連帽外套，帽子下露出白皙臉蛋，與以往活躍娛樂圈的模樣完全沒有改變，更看不出已經49歲。從影子看出由老婆掌鏡自拍，他依偎在老婆肩頭上，夫妻洋溢著幸福的笑容。

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照片引發網友熱烈迴響，留言區充滿祝福與讚美。黃小柔激動連送愛心留言「啊啊啊啊啊醬！Miss u so much」有粉絲感嘆「新年快樂！李太太還是好美呀！」也有人用日文送上新年祝福：「小茜姐あけましておめでとうございます（新年快樂）！」眾人紛紛回應「好想念她喔⋯⋯幫我跟她問好」、「我就知道是回日本陪老婆了～果然歐巴是好老公」、「好閃的夫妻！祝福新年快樂」。