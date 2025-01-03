「船長」與「44號神婆」曾交往5年因性侵醜聞分手　竟在《魷魚2》重聚

記者吳睿慈／綜合報導

夯遍全球劇集《魷魚遊戲2》於近日上線，劇中不論是主角、配角都掀起熱烈討論，近日有網友發現，飾演船長的吳達秀（或譯：吳達洙）除了過去曾深陷性侵醜聞外，更是時隔6年與前女友蔡國熙（又翻：蔡菊姬）相會，兩人曾經交往5年，沒想到再會竟是在《魷魚遊戲2》。

▲吳達秀2018年爆發性侵醜聞，事業停擺、5年感情也告吹。（圖／CFP）



吳達秀在2017年於電影《與神同行》中飾演判官一角，令影迷印象深刻。不過他在2018年因涉嫌性騷擾，捲入MeToo事件，演藝事業停擺，後來曾接受韓媒採訪強調：「我不是強姦犯，更不是性騷擾者。」他主張在性行為發生當下雙方有愛意，兩位女性卻控告他性侵，「隨著彼此間認知差異越大，就也有可能被認為是『性侵』，如果對方覺得和我發生性行為是痛苦的記憶，那我認為道歉才是對的。」向大眾道歉並消失於螢幕前。

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▲蔡國熙與吳達秀曾交往5年因性侵醜聞分手，竟在《魷魚2》重聚。（圖／翻攝自Netflix）



直到2020年被判性侵無嫌疑，吳達秀才重新回到演藝圈，而他當年爆出醜聞時，同時與交往5年的蔡國熙分手，兩人在2012年時出演電影《盜賊同盟》，拍攝期間結識彼此，後來陷入熱戀、承認交往，還在2017年時以情侶身份一同接演《殺人者的記憶法》，引起不少話題。

只是分手過後，吳達秀與蔡國熙不曾同台，這次都為《魷魚遊戲2》演出，一個是在海上搜尋海島的「間諜船長」，另一位是在遊戲裡參賽的「44號仙女」，她總是說出恐怖預言帶給大家不安感，這對舊情侶檔再會，讓韓網又驚又喜。