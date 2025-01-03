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林哲熹首度合體哥哥TRASH頤原！　雙雙變人夫：今年帶老婆回家過年

記者蕭采薇／台北報導

TRASH樂團吉他手林頤原和演員林哲熹，其實是演藝圈的親兄弟檔，兩人首度在工作上合體，為品牌拍攝形象大片。鏡頭下的真情流露展現了深厚的兄弟情誼，而這對兄弟檔再次展現默契，連結婚都一樣有默契，雙雙在去年成為人夫，今年也都會帶老婆回家過年。

▲林哲熹和哥哥「Trash」吉他手林頤原兄弟合體。（圖／PALLADIUM提供）

▲林哲熹和哥哥「Trash」吉他手林頤原，首度合體為品牌拍攝形象照。（圖／PALLADIUM提供）

2025年開端，兄弟倆為大家帶來了更多令人期待的好消息。林頤原所屬的TRASH樂團宣布將首次進軍高雄巨蛋，並發行首張個人專輯，同時林哲熹在2025年也將推出更多戲劇作品，此次在新年期間合體拍攝形象照，也讓兩兄弟憶起新年返鄉的回憶。

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林哲熹說：「過年都會回老家鹿港跟家人圍爐，固定行程會跟父母去寺廟拜拜，並會在廟旁的一棵大樹下拍照，這個走春行程已成為林家的傳統，今年唯一不一樣的地方，就是我們會一起與老婆穿上軍靴，返鄉拍下這張照片。」

▲林哲熹和哥哥「Trash」吉他手林頤原兄弟合體。（圖／PALLADIUM提供）

▲兄弟檔不只合作時有默契，更在去年雙雙成為人夫。（圖／PALLADIUM提供）

林頤原補充說明：「除了期待新年可與家人團聚，這次也很開心可以與弟弟一起工作，這次拍攝其中一個場景就是在家的感覺，所以過程中很不像在工作，很珍惜這次的拍攝機會，就像在家一樣感到親切又熟悉。」

林頤原和林哲熹兄弟展現出驚人的默契。林頤原表示：「我們很多畫面其實不太需要溝通，彼此就知道該怎麼做。」拍攝過程中，兩人不僅展現了自然而輕鬆的氛圍，還充滿了趣味與笑點。林哲熹笑說：「我們在拍攝影片時，我有時候會不照著腳本演出，哥哥會被我嚇到，但也讓他在片場更放鬆。」

▲林哲熹和哥哥「Trash」吉他手林頤原兄弟合體。（圖／PALLADIUM提供）

▲林哲熹不照著腳本演出，讓哥哥被嚇到。（圖／PALLADIUM提供）

在這次合作中，兩位兄弟也互相分享了彼此的世界。林哲熹透露：「我覺得演員無法像歌手那樣感受到台下觀眾的能量，很想體驗在演唱會中與萬人同呼吸的感覺。」而林頤原則表示，他也希望有機會借助弟弟的繪畫才華，創作出不同的藝術作品，如果有機會，我希望能跟哲熹合作，開創一些不一樣的藝術領域。

TRASH樂團也將於2025年首次在高雄巨蛋舉行演出，林頤原更透露也將發行他個人的首張專輯，這對樂迷來說無疑是一大喜訊。而林哲熹與林頤原首次合體拍攝形象大片後，兩人都表示，希望未來有更多的合作機會。

▲林哲熹和哥哥「Trash」吉他手林頤原兄弟合體。（圖／PALLADIUM提供）

▲除了TRASH樂團將在高雄巨蛋舉行演出，林頤原更透露也將發行他個人的首張專輯。（圖／PALLADIUM提供）

林哲熹笑說：「搞不好以後會請我哥幫我做一首單曲也說不定，這樣就可以一圓我的歌手夢。」這對兄弟檔不僅在影視和音樂領域展示了多樣的才華，也期待在更多不同的領域挑戰自我，帶來更多的驚喜與突破。

 

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林頤原, 林哲熹, TRASH

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