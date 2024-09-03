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最想成為戀人的美少女是她！　AV女優七嶋舞曬「大尺度兔女郎辣照」

記者蔡琛儀／台北報導

繼TRE國際成人展圓滿落幕後，JKF宣布將與TREND GIRLS聯手於9月14、15日，在日本埼玉白子鳩水上公園泳池區舉辦「史上最大型泳池攝影會」，有「日本最想成為戀人的No.1美少女」稱號的AV女優七嶋舞屆時也將穿著性感泳裝現身。

▲▼七嶋舞。（圖／JKF提供）

▲七嶋舞將出席泳池攝影會。（圖／JKF提供）

七嶋舞於2021年6月出道，憑藉偶像級的外貌和多變的演技迅速崛起，無論是性感的辣妹形象，還是專業的辦公室OL角色，都能完美詮釋，並以天真可愛與成熟魅力的巧妙融合而廣受歡迎，性感兔女郎辣照更展現她纖細的身材，她還特別推薦了她的代表作之一《ABF-039舌吻性交》，這部作品突出了她獨特的「長舌頭」演技，她強烈建議粉絲們不要錯過，「請盡量觀賞我的演技。」

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七嶋舞透露，對於自己的腰線最有自信，並且沒有特別進行體重管理，在忙碌的工作之餘，她喜歡把休息日當作「美容日」，進行美甲、美髮等美容活動，熱愛Hello Kitty的她，房間內更是充滿了各式各樣的Hello Kitty收藏品，數量多達數百件，更放話目標是成為「日本第一的Hello Kitty粉絲」。

▲▼七嶋舞。（圖／JKF提供）

▲▼七嶋舞今年4月曾來台。（圖／JKF提供）

▲▼七嶋舞。（圖／JKF提供）

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