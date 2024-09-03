棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女妻是「前體育主播」超低調

▲有「詹帥」之稱的詹智堯很受球迷歡迎。（圖／翻攝自詹智堯臉書）

圖文／CTWANT

有「詹帥」之稱的職棒球星詹智堯在2022年時引退，卸任球員身分後，現在擔任富邦悍將的中外野教練，他曾與「最美空姐」林佩瑤交往14年，但最後還是以分手收場。之後詹智堯就幾乎沒有傳出戀愛消息，但時報周刊CTWANT接獲爆料，稱詹智堯其實已經結婚，對象就是前體育主播徐莉婷。

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▲本刊接獲爆料，稱詹智堯與前體育主播徐莉婷已經結婚。（圖／翻攝自詹智堯、徐莉婷臉書）

今年41歲的詹智堯長相帥氣，是不少人心目中的棒球男神，他本刊掌握獨家消息，他與前體育主播徐莉婷已經結婚，查看徐莉婷的社群網站，能發現她在今年初PO出婚禮側拍照，並甜蜜說「總是說不會結婚的我，遇見了讓我願意說『Yes，I do！』的人」，還在沖繩舉辦了浪漫的海島婚禮，不過她與老公的合照都把對方的臉遮住，看起來非常保護另一半。

▲觀察徐莉婷的社群網站，能發現她的確在今年宣布結婚。（圖／翻攝自徐莉婷Threads）

▲每張與老公的合照，徐莉婷都會打碼，相當保護另一半。（圖／翻攝自徐莉婷Threads）

不過仔細觀察還是能發現蛛絲馬跡，例如生日相近的兩人，今年初都PO出到日本遊玩的照片，還有徐莉婷分享的卡通版婚紗照，男生也跟詹智堯很相像。此外徐莉婷也分享了老公的貼心舉動，提到某天原本要與老公吃晚餐，但因為老公工作延遲而取消，不過她說：「摩羯的浪漫就是一上車送我一大束花，然後說『怕別人有，妳沒有，會哭』！」而詹智堯恰好就是摩羯座，能看出兩人的感情真的非常好。

▲今年生日時，詹智堯與徐莉婷都分享到日本遊玩的照片。（圖／翻攝自詹智堯、徐莉婷臉書）

▲徐莉婷PO出的卡通版婚紗照，男方跟詹智堯很相像。（圖／翻攝自徐莉婷Threads）

回顧詹智堯的情史相當單純，與從第二屆《超級星光大道》出道的美女空姐林佩瑤從高中就開始交往，當時因為詹智堯獲得職棒生涯首座單場MVP，球團安排林佩瑤賽後到現場頒發獎座，才讓這段戀情曝光。外界原本以為他們會步入禮堂，結果在交往了14年之後，林佩瑤受訪時坦言兩人已經分手。

▲詹智堯曾與林佩瑤交往14年。（圖／翻攝自詹智堯、林佩瑤臉書）

林佩瑤透露是她提出分手，原因似乎是雙方對婚姻沒有共識，讓她決定退回朋友關係，兩人的感情昇華成家人，她也大讚在交往期間，詹智堯一直讓她很安心，「他的生活很單純，重心都在練球。」之後林佩瑤與名廚武俊傑結婚，過得相當幸福。

關於與詹智堯結婚的消息，本刊傳訊息向徐莉婷求證，但在截稿前未回，無法取得回應。

▲林佩瑤與名廚武俊傑結婚後相當幸福。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）



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