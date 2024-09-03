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專訪／《原子2》13歲少年拚出道！認壓力大「躲廁所偷哭」　放棄玩樂吐心聲

記者孟育民／專訪

睽違2年，《原子少年2》日前重磅回歸！節目才剛開播，就掀起不少討論，年僅13歲的「小行星Dune」陳至琦目前就讀過一，是年紀最小的選手，他接受《ETtoday星光雲》專訪，透露從幼稚園就開始學跳舞，至今8年的時間，累積強大的舞蹈基本功，談及想踏入演藝圈的契機，是因為見到從小到大的哥哥從舞者走到幕前，心想著：「會不會藝人對我來說，也是另一種興趣。」父母全力支持他的決定，也希望兒子能從中過程中學習到寶貴的經驗，並不害怕他失敗。

▲《原子少年2》至琦專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳至琦參加《原子少年2》，成為最小的選手專訪。（圖／記者林敬旻攝）

陳至琦6年級就拍攝廣告，小小年紀踏入演藝圈，他坦言壓力很大，也一邊看世界一邊調整心態，「因為我還小，接觸這些大人的世界，需要做好一點心理準備。像我之前我拍模特兒卡，攝影師比較不會開導我，他就一直拍，表情很嚴肅，我就嚇到了！」而原本就看過第一季的他，表白很喜歡Ozone的林佳辰，在因緣際會下看到《原子2》的徵選廣告，於是便踏上選秀的道路，「如果有一個機會可以在舞台上發光，我覺得要珍惜這個機會。」

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▲《原子少年2》至琦專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼陳至琦坦言不太會拍照，平常會靠自拍練習。（圖／記者林敬旻攝）

▲《原子少年2》至琦專訪。（圖／記者林敬旻攝）

平常除了練習比賽，陳至琦還要兼顧課業，比起同年齡的朋友，他失去了珍貴的玩樂時光，問他如何平衡？他笑說：「（課業）不要墊底就好！」而看似平常心的面對磨練，但他其實也懷疑過「是否要在這條路上繼續努力」，坦言有時候被父母逼練習，會躲到廁所偷哭，吐露13歲男孩的真實心聲，「當下的情緒很複雜，壓力很大，我知道我必須靠練習才可以做到很好，但我就是很想要休息，我這個年紀應該是要玩樂，但我必須要做這件事情。」

▲《原子少年2》至琦專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳至琦平常心看到酸民留言。（圖／記者林敬旻攝）

在言論自由的社會，難免會遇到酸民留言，陳至琦說曾經看到留言批評他「有夠爛」，讓他忍不住落淚，「我不會找別人訴苦，我很驚訝還有人按讚，但難過一下下就過了 。」話一出讓在旁的父母相當心疼，私下表示：「每次問他，他都說沒事。」陳至琦說已經做好心理建設面對之後的各方評論，但仍會選擇刪掉負評，「我希望我的粉絲看到我的留言是很正面的，不好的我會吸收，也會聽取大家意見。」
 

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關鍵字

原子少年, 原子2, 陳至琦, 小行星Dune.

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