敖犬偷拍未婚妻睡覺「她患了種慢性病」　女網友超有共鳴：我也是

記者蔡宜芳／綜合報導

敖犬（莊濠全）和未婚妻FaFa（發發）交往兩年，自從2022年認愛後，經常會在社群分享逗趣的情侶互動。他2日PO出FaFa在車上睡覺的影片，透露女方「患了一種慢性病」，貼文掀起不少女網友共鳴表示「超懂」。

▲敖犬和FaFa已經交往兩年多，正在籌備婚事。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

敖犬在貼文中，搞笑形容FaFa有一種特殊的「慢性病」，「只要我開車她就必須睡著的病，好像是她無法抵擋車上白噪音催眠。」訴苦表示希望女友能「治好」，因為自己開車很希望副駕駛座的人能陪著聊天，「但我又無法阻止她睏企，而且她睏企通常是一瞬間的事，誰可以救救她？」

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敖犬還分享偷拍FaFa睡覺的影片，影片中，FaFa睡到一半驚醒，盯著手機螢幕中的自己好一陣子，才發現被偷拍。貼文引來許多女性網友表示「應該每個女生都是這樣」、「引擎聲真的很催眠～我連環島都睡一整路」、「我也是上車立馬睡」。

▲▼敖犬偷拍FaFa睡覺。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

▲網友留言。（圖／翻攝自Instagram／bboyowodog）

【敖犬全文】

發發患了一種慢性病

只要我開車她就必須睡著的病

好像是她無法抵擋車上白噪音催眠

我真的很希望她可以治好

因為開車的人都懂

希望副駕可以陪聊天

但我又無法阻止她睏企

而且她睏企通常是一瞬間的事

誰可以救救她