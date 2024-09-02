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吳東諺載妹文被抓包「P圖掩蓋違法」　一度打碼重PO…緊急全刪光

獨家／吳東諺載妹文...被抓包「P圖掩蓋違法」緊急全面下架

▲吳東諺後座大女兒手持電子煙（左圖本刊馬賽克處理），他一度刪文P圖後重發（右圖）。（圖／翻攝吳東諺IG）

圖文／CTWANT

吳東諺日前在社群上曬出騎車載妹照，「後座坐一個18歲正妹」，原來是白家綺跟前夫所生的大女兒。只不過，這篇貼文命運乖舛，一度下架修過圖再重PO，現在則是完全刪除消失在版面上，網友抓包原圖有違法情事，問題出現目前台灣全面禁止的電子煙。

吳東諺這篇文主要是在恭喜大女兒牽人生第一台摩托車，照片中他戴著墨鏡燦笑，後座的大女兒用貼圖刻意遮住眼睛，不讓女兒正面曝光，女兒開心用雙手比YA。他文中寫道：「謝謝大女兒帶我返老還童，恭喜妳擁有了人生中第一台摩托車，也準備邁向人生下個階段的旅途，無論如何，我們都會陪在妳身邊。」

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獨家／吳東諺載妹文...被抓包「P圖掩蓋違法」緊急全面下架

▲吳東諺經常PO出全家福照分享一家人的好感情。（圖／翻攝吳東諺IG）

只不過，這張照片被發現出現兩個版本，第一個版本中，大女兒比YA的左手，手中握著一個東西，眼尖網友一看「照片越看越不對勁，後座的女兒手上竟然拿著一支電子煙」，過半小時後，果然這篇文遭到刪除，照片也重製，用修圖把原圖女兒手中的電子煙P掉，P圖功力還算挺厲害。

但不久後，整篇文已經消失徹底刪除，可能是吳東諺發現照片會被認為有不法情事，做了不良示範。根據台灣現行的菸害防制法，電子煙從去年就已被全面禁止，任何人不得在任何地點使用電子煙，違者處2000元至1萬元罰緩。照片中，吳東諺大女兒只是「拿著」電子煙，不管這電子煙是誰的，都已經構成違法事實。而去年修正的菸害防制法新法，也提高禁菸年齡至20歲，18歲的正妹手上似乎也不該出現這種東西。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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