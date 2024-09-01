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女藝人慈善馬拉松變「跑操場250圈」！網直呼是「酷刑」：太狠了

やす子。（圖／翻攝自社群網站X）

▲安子擔任今年《24小時電視》100公里馬拉松跑者，因颱風來襲改成跑操場。（圖／翻攝自社群網站X）

圖文／CTWANT

日本搞笑女藝人安子（やす子）日前出席日本電視台節目「24小時電視47」的特殊慈善馬拉松活動，其最大目的是要幫日本全國的兒童養護設施進行慈善募款。但由於颱風攪局的關係，昨播出前馬拉松路線從原本的公路變成在日產體育場的操場奔跑，而換算下來，安子得在這操場上跑上250圈，這也讓網友們直呼根本是「酷刑」、「懲罰遊戲」、「日電（日本電視台）太狠了！」

根據日本媒體報導指出，在安子必須於操場上跑250圈的消息曝光後，瞬間吸引不少網友的關注，而更改路線的做法，也讓不少網友不滿。就有網友表示，這種一成不變的廠景路線，會使得挑戰更加艱難且無趣；也有網友認為，主辦單位友可能會在圈數上造假，甚至有人也認為，如此的路線設計，不僅是對參與者的懲罰，也會讓觀眾感到乏味。

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但即便如此，安子還是維持著積極的心態不斷地奔跑著，她在約42.8公里的時候，對支持她的觀眾表達了感謝，並表示自己一開始因為炎熱的天氣而感到擔憂，但沒想到颱風帶來的低溫和強降雨，反而讓她反而感到有些寒冷，這完全是始料未及的。

而隨著持續地奔跑，以及颱風的過境，目前やす子已經募集到2億日圓的善款，同時她也在節目組的變動下，跑離了日產體育場的操場，朝著節目主現場東京兩國國技館前進中。

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