《原子2》握手會塞爆千名粉絲！狂粉「買150張票」互動1小時

記者許逸群／台北報導

男團選秀節目《原子少年2》日前舉辦畢業紀念握手會，當天6團共24名成員出席，近千名粉絲聚集。成員們除了與粉絲近距離互動，也分享從節目中畢業的感想與爆料團員私下真面目！此外，有不少粉絲為了參與活動，從早待到晚超過12小時，讓6團成員感動又心疼。

▲▼《原子少年2》攜手「Dolfan」舉辦握手會。（圖／So-net提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

現場粉絲眾多，值得一提的是，有不只1位粉絲購買近150張票，上台與偶像互動近1個小時，分別是為晨之星的Alex與鄭彫秦而來。Alex得知後受寵若驚表示：「之前在廣告活動時就知道這位粉絲為我投了非常多票，深深感到在自己追夢的路上背後有人在支持的感覺，也會希望自己未來都不讓粉絲失望。」

▲粉絲與偶像近距離互動。（圖／So-net提供）

握手會當下，粉絲為了讓偶像們記住自己花招百出！有粉絲在互動時，輪流與成員們猜拳表示輸家要現場告白，粉絲猜贏喜獲偶像告白現場尖叫連連；在克卜勒握手會時，現場甚至還有粉絲以頭紗造型與少年們握手，讓粉絲羞喊好幸福；小行星可愛魅力不只吸引姊姊粉，現場眾多男粉也為他們瘋狂。

▲▼《原子少年2》各團人氣都非常高。（圖／So-net提供）

雖然賽事已正式畫下句點，但成員們的好感情並未中斷，風行者私約遊樂園，克卜勒的洪暐與宰宰仍每周見面，讓他們自己都忍不住自嘲「看到都膩了」！晨之星的Alex加碼爆料伍承慶私下是個愛哭包，幫他慶生時哭得唏哩嘩啦。

《原子少年2》在總決賽後行程滿檔，籌備畢業演唱會中的成員們都表示：「很感謝粉絲的支持，非常期待能以各種形式再見面！」