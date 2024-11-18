出道20年！苗可麗路上被認出哭了　揭背後辛酸「和解女兒內幕曝光」

記者孟育民／台北報導

八大電視全新綜藝節目《我的成長》推出首集後，收視開出紅盤，一舉登上全台同時段資訊綜藝節目收視冠軍！今（18日）八大電視邀請即將播出的大來賓苗可麗，談到錄製節目過程，她忍不住數度哽咽，她感性地說：「人生過了就過了，也沒有時光機回到十年、二十年前，透過《我的成長》，好像讓我重新回到當下。」尤其製作單位拍出她第一次被路人認出她是苗可麗的這段過往，她說：「那時在路上突然有人叫我苗可麗！我以為他叫錯了，還是我幻聽。」因為15歲出道，從影快20年，終於有被人叫出她名字！

▲▼苗可麗分享《我的成長》錄影故事，當場落淚。（圖／八大提供）





在看完自己人生故事的實境短劇後，苗可麗透露會想謝謝自己很勇敢，不諱言的說：「如果有機會可以辦生前告別式，我還滿希望有一段可以拿出來播，因為我覺得我不用講太多，你們就可以了解我是一個什麼樣的人，也相信很多人看完《我的成長》會更愛我，因為我自己看完以後，我也更愛苗可麗，更感謝苗可麗。」

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▲苗可麗錄影感觸良多。（圖／八大提供）



聊起女兒時，苗可麗分享曾因為女兒一句話感到心酸，她表示女兒在聽到朋友說「爸媽不在家太棒了」，看到朋友很開心，女兒還對朋友說：「你不要這樣講，我多渴望我的父母在我身邊，你要珍惜你的父母都在你身邊的日子。」一番話讓苗可麗心情相當五味雜陳，一方面感謝自己的女兒很懂事，一方面也自省陪伴女兒的時間太少，但樂觀的她也表示：「我相信我們都很遺憾，但人生就是這樣，所有一切都是選擇。」

▲苗可麗陪伴女兒的時間極少。（圖／八大提供）



另外，苗可麗也提到曾因「催眠」而遇到不可思議的經驗，她透露當時催眠師帶她到人生最後一刻，苗可麗看見自己躺在床上，身邊有一個女生在哭，「我不知道她是誰，但催眠師卻要我對她講些什麼，後來我也突然就眼淚直流，脫口跟她說對不起，我有太多時間沒有陪伴妳。」說也奇怪，從來不會主動打電話跟她說愛妳的女兒，當晚就突然打電話來大方示愛，苗可麗表示：「我當下終於知道體悟到，過去、現在、未來是同時存在的這句話，因為當天就好像我在催眠的時候，跟女兒和解了。」



