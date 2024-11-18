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百大DJ河濱公園「飆髒話」狂喊愛台灣！蕾菈合體帥尪登台放閃演出

記者黃庠棻／台北報導

今年壓軸最強電音派對第四屆Ultra Taiwan（超世代音樂節）昨（17）日在台北市大佳河濱公園圓滿結束，兩天吸引2萬人朝聖，即使晚間飄了一點細雨，也完全不影響樂迷期待看見百大DJ巨星一起狂歡的心情，流行電音天王DJ Snake（蛇爺）晚上登場，不斷跳上DJ台帶動樂迷的氣氛，全場萬人跟著他的音樂搖擺狂跳。

▲Ultra Taiwan圓滿落幕。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲Ultra Taiwan圓滿落幕。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

DJ Snake最後一首歌帶來與小賈斯汀合作的人氣歌曲〈Let Me Love You〉向台灣粉絲道別，歌曲放到尾聲更手比愛心，感性告白「非常謝謝，我他媽的超愛你們！」全場樂迷感動到不行。

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壓軸強棒的葛萊美獎音樂情人Zedd（捷德）也超愛台灣，帶來膾炙人口的流行金曲串燒，台下萬人一起大合唱狂歡，最後一首歌Zedd要全場亮起手機燈海，隨後播放經典代表作〈Clarity〉，天空中施放30秒、200發的璀璨煙火，Zedd感動大喊「台灣我愛你，謝謝你們！」為兩天活動畫下完美句點，許多樂迷意猶未盡，相約明年再來朝聖。

▲Ultra Taiwan圓滿落幕。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲睽違7年來台的Zedd。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

睽違7年來台的Zedd擔任今年Ultra Taiwan壓軸強棒，活動前即在社群平台喊話「等不及見到大家」，他前一天才剛結束墨西哥的巡演，立刻坐飛機趕來台灣，就是為了久未見面的台灣粉絲。他在表演才剛開始就等不及先站上DJ台與台灣粉絲打招呼，要全場把手放在空中跟著音樂一起跳。

即使現場開始下起細雨，也完全不影響全場粉絲熱情吶喊、歡呼及狂跳，隨後Zedd接連放送他的招牌歌曲〈I Want You To Know〉、〈Stay〉、〈Break Free〉、〈Beautiful Now〉等紅遍全球大街小巷、朗朗上口的流行金曲，全場萬人一起大合唱狂歡，最後一首歌他要全場亮起手機燈海。

▲Ultra Taiwan圓滿落幕。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲睽違7年來台的Zedd。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

隨後，Zedd播放經典代表作〈Clarity〉，天空中施放30秒、200發的璀璨煙火，他感動大喊「台灣我愛你，謝謝你們！」隔天一早他在社群平台上發文再度感謝台灣「謝謝台灣，我非常想你們，這趟回來我覺得太讚了！」並附上3個愛心表情符號。

相隔6年來台的DJ Snake今年再度回歸Ultra Taiwan，他一開始先帶來一連串炸到不行的派對音樂，不斷跳上DJ台帶動現場樂迷的氣氛，全場萬人隨著音樂搖擺雙手、狂跳，聽到他喊「Hey」、全場也跟著喊「Ho」，HIGH到爆炸。

▲Ultra Taiwan圓滿落幕。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲相隔6年來台的DJ Snake。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

DJ Snake也放送招牌歌曲〈Turn down for what〉、〈Lean On〉、〈Middle〉等紅遍全球、充滿蛇爺搖擺魔力的流行金曲，到了最後一首歌特別感性，放了與小賈斯汀合作的人氣歌曲〈Let Me Love You〉，歌曲放到尾聲情緒越來越澎湃，他站上DJ台手比愛心感性表示「非常謝謝，我他媽的超愛你們！」全場樂迷感動到不行。他在社群平台頻頻發文地點標註「TAIWAN」，表演當晚又發出限時動態感謝台灣，看起來相當難忘這次來台的演出。

▲Ultra Taiwan圓滿落幕。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲相隔6年來台的DJ Snake。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

近年來在世界各大音樂節及夜店紅到不行的Black Tiger Sex Machine（BTSM，黑虎性機械）今年首度來台參加Ultra Taiwan，頭戴著黑虎頭盔、眼睛以LED白光呈現，在夜晚的主舞台特別酷炫，他們帶來〈Cheatcode〉、〈Brainwashed〉等充滿暗黑華麗、末日氛圍的音樂，搭配充滿日本動畫元素風格的視覺特效影片，讓許多樂迷大感驚艷不已。

▲Ultra Taiwan圓滿落幕。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲Black Tiger Sex Machine。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

Black Tiger Sex Machine更在結束後大喊「我愛台灣」並與台灣粉絲一起合照，現場許多粉絲瞬間被他們圈粉入坑「教會」（粉絲官方名稱BTSM Church）；丹麥天王製作人Morten帶來〈Titanium〉、〈Sexy Bitch〉等一系列與大衛庫塔合作的熱門歌曲，吸引全場粉絲一起大合唱，更不時站上DJ台與觀眾互動，讓全場樂迷氣氛超HIGH；DJ Junior帶來一連串超炸的派對音樂，台下擠滿樂迷一起狂歡，人氣很旺。

▲Ultra Taiwan圓滿落幕。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲平交道女神AmberNA（藍星蕾）。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

性感的亞洲百大女神DJ下午在Ultra Taiwan火辣登場，平交道女神AmberNA（藍星蕾）在下午性感登場，穿上「銀色馬甲」曬出渾圓水滴雪乳、背上天使翅膀相當吸睛，她帶來一連串K-Bounce動感組曲，更跳上DJ台與觀眾近距離互動，全場HIGH翻。

甜辣系個性女神Alyshia一身黑色皮衣登場，表演一半她跳上DJ台之後，露出鏤空辣腿網襪，驚艷全場。啦啦隊重電女神Cyndi穿著鮮豔橘色鏤空上衣，火辣事業線呼之欲出，更跳上DJ台近距離與觀眾互動，現場有許多粉絲特地來支持，炒熱現場氣氛。

▲Ultra Taiwan圓滿落幕。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲Ultra Taiwan圓滿落幕。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

反派舞台RESISTANCE今年帶來在全球廣受歡迎、注重旋律且有沈浸式氛圍感的Melodic Techno音樂表演風格，及當中具代表性、人氣超旺的強大DJ陣容來台。壓軸大將烏克蘭雙人組ARTBAT在晚間登場，舞台前擠滿粉絲朝聖，他們帶來一系列具有旋律感、情感及氛圍感的音樂，讓全場粉絲都沈浸在迷幻的音樂世界當中，最後以〈Satisfaction〉作為壓軸歌曲，結束後特別感謝台灣樂迷，並在台上高舉雙手合十道謝又比出愛心，讓全場觀眾歡呼不已。

▲Ultra Taiwan圓滿落幕。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲Ultra Taiwan圓滿落幕。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

同一天還有英國前衛才子Chris Avantgarde、以色列電音新星Adam Sellouk以及韓團臉蛋、在杜拜爆紅的韓國鐵克諾偶像女神YOUNA等輪番上陣，人氣不輸主舞台，許多樂迷第一次聽完演出立刻被他們圈粉。

▲Ultra Taiwan圓滿落幕。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲Ultra Taiwan圓滿落幕。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

主打LIVE SET的表演模式的公園舞台ParkStage，最受矚目的是首度來台的印尼電音鬼才天團Weird Genius放送一系列火爆的歌曲，炒熱全場的氣氛；韓國金獎電音才女KIRARA則是帶來一系列充滿電玩曲風的歌曲，現場充滿可愛氛圍；療癒系電音女神Subi穿著深V民俗風洋裝飄仙氣，表演一半拉小提琴結合電音歌曲，驚艷全場。

▲Ultra Taiwan圓滿落幕。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲蕾菈合體帥尪登台放閃演出。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

廣播舞台UMF Radio Stage今年有來自亞洲各地的新生代DJ輪番登場，其中最受矚目的是超人氣YouTuber反骨男孩成員蕾菈與老公湯宇晚間以Lyla & itschosenaiu為名合體放閃演出，兩人放送許多時下的流行歌曲，也近距離與粉絲互動，更與走向前要求合照的粉絲自拍，氣氛相當熱絡，而「真人版娜美」大馬波神Ms.Puiyi在下午火辣登場，深V包不住超兇上圍，螞蟻細腰超性感，現場擠滿粉絲，人氣超旺。

▲Ultra Taiwan圓滿落幕。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

▲蕾菈合體帥尪登台放閃演出。（圖／Blowin` in the Wind大風吹提供）

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