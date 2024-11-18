「台澳大戰」獲勝前進東京！樂天陸筱晴嗨跳16蹲版「台灣尚勇」　曝激動心聲

記者孟育民／台北報導

12強棒球賽「台澳大戰」18日晚間在台北大巨蛋上演，中華隊以氣勢如虹的表現壓制對手，全場球迷情緒沸騰，最終以11:3擊敗澳洲隊，成功挺進東京巨蛋，保底4強，創下12強賽史上最佳戰績！樂天女孩舞蹈總監陸筱晴用鏡頭全程記錄這場關鍵戰役，激動地表示：「中華隊太猛了！從最初的『不被看好』，一路打進複賽前往東京，中華隊做到了！真的太讓人感動了啊！」

▲中華隊獲勝，前進東京！陸筱晴記錄歷史一刻 。（圖／翻攝陸筱晴YouTube）

陸筱晴在自己的YouTube頻道《陸筱晴勇奪了此頻道!!哈哈哈》中，分享了這場比賽的熱血瞬間，還捕捉到場邊樂天女孩熊霓的身影。熊霓笑說，當晚工作結束後直接趕來看球，因為這場比賽實在太重要了，「我覺得很有機會，一定可以前進東京的！」話音剛落，林立即轟出一記全壘打，全場歡聲雷動，氣氛達到最高點。

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陸筱晴更是在場邊激動地跳起16蹲版的「台灣尚勇」，她笑說：「雖然現場有球迷在看，覺得很不好意思，但在開心的氛圍下，就不管了！」至於是否會腿痠？她幽默回應：「不會痠，小case！」

▲陸筱晴場邊跳起16蹲 。（圖／翻攝陸筱晴YouTube）

▲陸筱晴捕捉到熊霓 。（圖／翻攝陸筱晴YouTube）

連續幾天都到球場拍攝的陸筱晴，被問到是否覺得累，她坦言：「因為同時拍片紀錄，回到家還要整理影片和思緒，都搞到凌晨4、5點才睡，體力上會有點累。但是心情很興奮，所以就不覺得累了！」