記者田暐瑋／綜合報導

趙露思與劉宇寧主演古偶《珠簾玉幕》，開播後獲得極大關注，兩人經歷誤會後再度重逢，最新一集出現「酒後親密戲」，趙露思微醺後變得更加主動，上演超慾「手指吻」，曖昧指數爆表，唯美畫面火速登上微博熱搜。

▲趙露思和劉宇寧的手指吻登熱搜。（圖／翻攝自微博）



燕子京（劉宇寧飾演）和蘇幕遮（趙露思飾演）經過西域一戰，因誤會而徹底決裂，回到揚州後形同陌路，蘇幕遮卻在看見燕子京再度受傷後心疼不已，朝夕相處之下舊情復燃，最新一集中兩人一起喝酒，燕子京趁著醉意想確認蘇幕遮心意，氣氛催化下逐漸靠近，蘇幕遮卻在準備吻上前一秒突然停了下來。

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▲趙露思和劉宇寧的手指吻登熱搜。（圖／翻攝自微博）



燕子京忍著衝動不再靠近，鏡頭甚至拍到他的喉嚨也吞了幾次口水，凸顯劉宇寧的細緻演技，有網友笑虧：「大哥忍不住起了反應了。」但在下一秒，蘇幕遮突然主動出擊，卻是將大拇指按住他的嘴唇，自己再吻了上去，上演超慾「手指吻」，近距離拍攝讓觀眾看得臉紅心跳。

▲趙露思和劉宇寧的手指吻登熱搜。（圖／翻攝自微博）



這段手指吻在播出後也立刻登上微博熱搜排行榜，引來大批網友尖叫，「手指吻看得我 心真的要跳出來了」、「看的我臉紅心跳！年度最佳吻戲」、「為什麽不親上去嗚嗚嗚嗚嗚」、「這一對是懂得拉扯的，連觀眾的心也拉扯住了」。