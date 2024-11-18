愛莉莎莎辦印度sim卡氣炸　花700升級「頁面沒變」一查傻眼：有屁用？

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎近日到印度旅行，她17日才在社群分享各種踩雷事蹟，沒想到，前一天花費兩個小時辦理的sim卡又出錯，讓她既生氣又無奈地直問：「這個國家到底出了什麼事？」

▲愛莉莎莎近日在印度旅遊。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎18日在限時動態中分享道，她原本辦的方案是每日1.5GB，有效期至12月12日，但因為她不斷收到升級方案的推銷簡訊，考慮到可能短期內還會再到印度，於是決定花700元台幣升級成84天每日3GB的方案。

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▲愛莉莎莎日前才花兩小時辦理sim卡。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎還提到，她原本打算使用外國信用卡購買，卻發現無法使用，還特地向飯店員工求助，請對方協助用本地信用卡付款。然而，愛莉莎莎發現自己的方案並未立即改變，「因為……乾他X的，系統竟然自動幫我決定從12月12號（也就是我現在的方案過期後）才生效，人都走了生效是有屁用膩！」愛莉莎莎指出，在購買方案的過程中，網頁也沒有顯示生效日，傻眼表示：「買完才講，這個國家到底出了什麼事？」

▲▼愛莉莎莎分享升級sim卡踩雷。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）