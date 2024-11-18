ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

愛莉莎莎辦印度sim卡氣炸　花700升級「頁面沒變」一查傻眼：有屁用？

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎近日到印度旅行，她17日才在社群分享各種踩雷事蹟，沒想到，前一天花費兩個小時辦理的sim卡又出錯，讓她既生氣又無奈地直問：「這個國家到底出了什麼事？」

▲▼愛莉莎莎辦印度sim卡花700升級　一查傻眼：有屁用？（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎近日在印度旅遊。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎18日在限時動態中分享道，她原本辦的方案是每日1.5GB，有效期至12月12日，但因為她不斷收到升級方案的推銷簡訊，考慮到可能短期內還會再到印度，於是決定花700元台幣升級成84天每日3GB的方案。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼愛莉莎莎辦印度sim卡花700升級　一查傻眼：有屁用？（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎日前才花兩小時辦理sim卡。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎還提到，她原本打算使用外國信用卡購買，卻發現無法使用，還特地向飯店員工求助，請對方協助用本地信用卡付款。然而，愛莉莎莎發現自己的方案並未立即改變，「因為……乾他X的，系統竟然自動幫我決定從12月12號（也就是我現在的方案過期後）才生效，人都走了生效是有屁用膩！」愛莉莎莎指出，在購買方案的過程中，網頁也沒有顯示生效日，傻眼表示：「買完才講，這個國家到底出了什麼事？」

▲▼愛莉莎莎辦印度sim卡花700升級　一查傻眼：有屁用？（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲▼愛莉莎莎分享升級sim卡踩雷。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲▼愛莉莎莎辦印度sim卡花700升級　一查傻眼：有屁用？（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

推薦閱讀

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠離吧

陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠離吧

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

南韓美女主播遊菲律賓出事！遭餵毒「矇眼綁住手」　律師揭恐怖犯案過程

強抱小嶋陽菜被逮！「自稱台灣留學生」是陸籍男　認罪遭警方延押

強抱小嶋陽菜被逮！「自稱台灣留學生」是陸籍男　認罪遭警方延押

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

正妹女星「偷吃人夫」淪小三男友原諒還幫道歉！　撐4年宣告分手了

陳致遠永和開餐廳遭鄉親抵制！　端盤子當打工仔…曾為生計賣水晶

嘎妹罹「子宮頸癌前病變」哭了！　後悔嘆：還有好多想做的事

孫生幫出獄媽找住處「月租僅4千」　被問為何不同住嘆：很可怕

直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元

愛莉莎莎遊印度踩雷「每天生不如死」！　3狀況惹怒她：沒事不要來

香港波神上圍撐爆泳衣「胸前4字變形」　老司機被辣暈：可愛性感

唐綺陽運勢／雙子出現「貼心桃花」！雙魚別心軟 巨蟹事業運上升

陳建州看12強賽「啦啦隊正妹PO合照喊爽」！　網傻眼勸退：遠離吧

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

愛莉莎莎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 她「匿名訂單」素顏拿外送沒被認出⋯　身份曝光竟是天后徐佳瑩
  2. 短今寫真上圍太巨打馬了！　「辣露側乳」粉絲全暈：這套太犯規
  3. 「台澳大戰」獲勝前進東京！樂天陸筱晴嗨跳16蹲版「台灣尚勇」　曝激動心聲
  4. 百大DJ河濱公園「飆髒話」狂喊愛台灣！蕾菈合體帥尪登台放閃演出
  5. 愛莉莎莎辦印度sim卡氣炸　花700升級「頁面沒變」一查傻眼：有屁用？
  6. 《原子2》握手會塞爆千名粉絲！狂粉「買150張票」互動1小時
  7. 出道20年！苗可麗路上被認出哭了　揭背後辛酸「和解女兒內幕曝光」
  8. 藏族女同時嫁3丈夫！　全片在喜馬拉雅山拍「百年骨董僧服」曝光
  9. GFRIEND迎10週年！睿隣承諾明年見　台灣餵哭粉絲⋯她嚇歪遞水安慰
  10. 劉宇寧趙露思「25秒超慾手指吻」！他被拍到「起反應」　激情1幕掀暴動

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366