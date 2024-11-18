GFRIEND迎10週年！睿隣承諾明年見　台灣餵哭粉絲⋯她嚇歪遞水安慰

記者吳睿慈／台北報導

南韓女團GFRIEND出身的睿隣（Yerin）於17日再度襲台，舉辦粉絲見面會，甜美魅力大放送，不僅帶來新歌勁舞，更苦練中文獻唱情歌，寵粉無極限之外，這趟行程可說是吃好買滿，她也許下心願表示「希望離台之前還可以再去逛夜市！」有趣的是，她在台上製作「特製版芥末」三明治，當場餵哭粉絲，嚇到她連忙拿水安慰，全場笑出來。

▲睿隣（Yerin）17日在台北舉辦見面會。（圖／ON INN ASIA提供）



距離上次訪台僅10個月，睿隣難掩興奮之情，一開場就用可愛的中文和粉絲打招呼：「大家好，我是睿隣，讓我來治癒你們！」俏皮模樣萌翻全場。這次來台，睿隣除了舉辦簽名會和兩場粉絲見面會，還不忘把握時間大啖美食、血拼購物，行程滿檔！她透露上次來台對夜市念念不忘，這次也希望能再去逛逛，享受台灣的夜市文化。

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▲▼睿隣帶來精彩舞台演出。（圖／ON INN ASIA提供）



見面會上，睿隣除了帶來新專輯《Rewrite》的歌曲和個人SOLO專輯主打歌〈ARIA〉外，更化身魔法師，實現粉絲願望。不僅與粉絲大合唱GFRIEND的經典歌曲〈今天開始我們〉，還錄製了中文版的「WOORIN，接電話！」來電鈴聲，寵粉寵上天。睿隣更親手製作台式三明治送給幸運粉絲，其中一個還加了芥末，讓吃到「特製版」的粉絲當場淚流不止，睿隣見狀也慌忙遞上水瓶解辣，逗趣互動笑翻全場。

▲睿隣與粉絲互動連連。（圖／ON INN ASIA提供）



此外，睿隣更挑戰演唱陳華的《想和你看五月的晚霞》，甜美的嗓音搭配苦練的中文發音，誠意十足，讓粉絲聽得如癡如醉。睿隣表示，為了練好這首歌，特別請了中文老師指導發音，希望能完美呈現給粉絲。她也感性分享，2025年就是GFRIEND出道10週年，希望屆時團體的特別企劃可以順利進行，並感謝粉絲一路以來的支持。

最後，睿隣感性地表示，明年將是GFRIEND出道10週年，希望能與粉絲一起迎接更多驚喜，並承諾「明年再見！」見面會在全場大合照中圓滿落幕。