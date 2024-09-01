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AP潘宇謙開唱家人全飛來　「3歲兒坐第一排狂哭」他秒變奶爸哄娃

記者吳睿慈／台北報導

香港歌手AP潘宇謙31日首度舉辦個人專場《微光》台北音樂會，場上翻唱許多對他深具意義的歌曲，家人更幾乎全員到齊力挺，除了老婆及雙胞胎兒子外，父母及岳父、岳母也特別來觀賞演出，讓他在提及家人時一度感動落淚，現場氣氛動容。

▲▼ AP潘宇謙開唱家人全飛來　「3歲兒坐第一排狂哭」他秒變奶爸哄娃。（圖／認可音樂提供）

▲AP潘宇謙首度在台北舉辦專場。（圖／認可音樂提供）

AP潘宇謙為了音樂會親自設計歌單，將兩張專輯重要的作品以現場樂隊形式演出，他選唱專輯主打〈在你身邊〉、〈不明白〉、〈微光〉，以及為兒子所寫的〈宇宙〉以及〈崩潰〉等歌。這條音樂道路上，家人一直都是他最大的靠山，幾乎所有親朋好友動員從香港飛到台北支持，他感動地說：「感覺很夢幻，這麼多年沒有辦過一場真真正正屬於自己的音樂會，雖然有些朋友及親人不能到來但能夠把夢想實現也是非常有成就感的！」

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對於全家人的動員支持，AP潘宇謙流露出感性一面，感謝爸爸、媽媽願意支持他所有決定。除了老婆的支持，父母親更是他最大的後盾，講到一度哽咽落淚。

▲▼ AP潘宇謙開唱家人全飛來　「3歲兒坐第一排狂哭」他秒變奶爸哄娃。（圖／認可音樂提供）

▼▲AP潘宇謙台北開唱，家人全從香港飛來。（圖／認可音樂提供）

▲▼ AP潘宇謙開唱家人全飛來　「3歲兒坐第一排狂哭」他秒變奶爸哄娃。（圖／認可音樂提供）

有趣的是，3歲大兒子坐在第一排，時不時用哭聲與台上的爸爸互動，一度也讓AP潘宇謙分心秒化身奶爸、站在台上哄兒，突然身兼起「歌手」及「奶爸」兩個身份的畫面相當逗趣。對於老婆，他不忘放閃獻唱〈美麗〉，感謝妻子一路支持著他的夢想。

音樂會尾聲，AP潘宇謙感謝發行作品一路以來所遇到的人事物，包括身邊的工作人員們，緊接著，他將在音樂會過後，繼續籌備並錄製新歌，也期待能很快的帶著新歌與大家見面。

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