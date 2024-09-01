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野生謝盈萱「蘭嶼打工換宿」　站廚房學習：回大學打工的錯覺！

記者陳芊秀／綜合報導

44歲女星謝盈萱憑精湛演技走紅，如今已經是金馬影后、金鐘視后，年底播出的新劇《影后》日前剛公開前導預告。她私下作風隨性，近日分享在蘭嶼打工換宿的經歷，令眾人大感佩服。

▲▼謝盈萱蘭嶼打工換宿。（圖／翻攝自IG／謝盈萱）

▲謝盈萱分享蘭嶼打工換宿的心情。（圖／翻攝自IG／謝盈萱）

謝盈萱表示，此次旅程的決定有些倉促，感謝劇場友人王世緯的幫助得以成行。她搭火車到台中，接著搭客輪成功抵達蘭嶼，開始要在E女士的餐廳工作。她提到餐廳與住處僅隔一條馬路，面海景觀非常愜意，店內有3位主要員工，掌廚的是夢想成為護理人員的摩羯座女孩、外場是一位曾從事旅遊業的天蠍座女孩，以及對調酒充滿熱情的處女座男孩，晚餐時段客人絡繹不絕，眾人各自在崗位上游刃有餘，而她整個禮拜都是從頭開始學習的狀態，感覺像回到大學時期打工的錯覺。

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▲▼謝盈萱蘭嶼打工換宿。（圖／翻攝自IG／謝盈萱）

▲▼謝盈萱蘭嶼打工換宿。（圖／翻攝自IG／謝盈萱）

▲▼謝盈萱蘭嶼打工換宿。（圖／翻攝自IG／謝盈萱）

▲▼謝盈萱蘭嶼打工換宿。（圖／翻攝自IG／謝盈萱）

▲謝盈萱廚房學習工作，形容有像回到大學打工。（圖／翻攝自IG／謝盈萱）

雖然短短數天，謝盈萱認識了幾位有趣的朋友，晚上做完工作，一起坐在海邊喝上幾杯聊天，聆聽每個人的故事。她透露E女士的餐廳因去年的颱風受損，必須再次重建，對E女士面對困境的平常心態度，感到欽佩。同時她曬出一連串打工照，戴著透明方框眼鏡與眾人合照，還有自己跟著在廚房學習忙碌的身影。

▲▼謝盈萱蘭嶼打工換宿。（圖／翻攝自IG／謝盈萱）

▲▼謝盈萱蘭嶼打工換宿。（圖／翻攝自IG／謝盈萱）

▲謝盈萱低調打工，工作後在海邊與新認識的朋友聊天。（圖／翻攝自IG／謝盈萱）

最後，謝盈萱提到一年一度的蘭嶼舟競賽，並說女生也能組隊參加，她心想明年若有空也可以參加，文末自嘲：「我應該就會是拖後腿的那個人。」這段生活體驗令網友稱羨，眾人留言「妳一百個讚，因為妳做了我一直猶豫沒有成行的打工換宿」、「人生想了一百萬次要打工換宿遲遲踏不出第一步，看完你的分享，心裡給自己一個答案：想什麼想 做就對了」、「好有趣的體驗」。

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