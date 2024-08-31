ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

母女一起素顏被綠茶粉攻擊　女兒感性告白惹哭王彩樺

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》前進嘉義親子攜手玩很大，由綜藝大哥吳宗憲領軍KID、坤達，與5對演藝圈親子檔：王彩樺與女兒黃于庭，王中平帶著兒子韓靖，Vicky和靚靚，曾雅蘭與KEN KEN，以及梁佑南跟兒子方璿，一同挑戰遊戲關卡，主持人吳宗憲說：「歡迎來得到我們嘉義玩很大，我要讓每一個孩子感恩我們的父母。」

▲明星親子檔第一排王彩樺(左起)、黃于庭、Vicky、靚靚、梁佑南、方璿。第二排曾雅蘭(左起)、KEN KEN、KID、韓靖、坤達、王中平。（圖／記者葉文正攝）

▲王彩樺(右)與女兒黃于庭素顏。（圖／好看娛樂提供）

不過一開場黃于庭對媽媽王彩樺感性表白：「希望我未來可以賺多一點錢養妳。」讓王彩樺忍不住淚崩抱著女兒，將升格成為二寶爸的KID也說：「很感動、很感動耶，好啦！別哭了！」王彩樺還與黃于庭玩綠茶粉攻擊，公開素顏完全不怕毀形象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲明星親子檔第一排王彩樺(左起)、黃于庭、Vicky、靚靚、梁佑南、方璿。第二排曾雅蘭(左起)、KEN KEN、KID、韓靖、坤達、王中平。（圖／記者葉文正攝）

▲王彩樺(左二)玩綠茶粉毀容。（圖／好看娛樂）

韓靖則是對爸爸王中平說：「很感動跟我爸今天跟我來上這個？」未料本想感性告白的他卻連節目名稱都說不出來，讓吳宗憲猛虧：「《玩很大》啦！」爸爸則王中平走心說：「你這樣講好像我是因為你才能夠來到這節目。」父子鬥嘴笑果不斷。

▲明星親子檔第一排王彩樺(左起)、黃于庭、Vicky、靚靚、梁佑南、方璿。第二排曾雅蘭(左起)、KEN KEN、KID、韓靖、坤達、王中平。（圖／記者葉文正攝）

▲明星親子檔第一排王彩樺(左起)、黃于庭、Vicky、靚靚、梁佑南、方璿。第二排曾雅蘭(左起)、KEN KEN、KID、韓靖、坤達、王中平。（圖／好看娛樂）

梁佑南為獲得勝利不計形象，跟兒子方璿展現絕佳默契秒解答案，不過王彩樺跟女兒黃于庭則在「面目全非抽鬼牌」遊戲中挑戰失利，王彩樺接受懲罰時還被吳宗憲笑說：「嚇到我臉都綠了！」一旁的女兒黃于庭更是被媽媽連續不斷綠茶粉攻擊，邊笑邊連忙喊說：「等一下、等一下！」場面非常爆笑。

《綜藝玩很大》歡慶十週年，與夢時代推出「玩樂園10載好玩」期間限定店，於08/30在八樓時代會館歡樂登場。綜藝玩很大「玩樂園10載好玩」期間限定店，活動祭出六大亮點，「闖蕩玩宇宙」拍照打卡停不下來、「週年關卡大挑戰」一秒化身黑黃隊員奮力一搏，快來感受按摩拖鞋獨特的痛爽魅力，「電流迷宮賽」、「玩樂園巨型扭蛋機」、「玩粉假日限定見面會」之外，並推出玩樂園獨家販售限量限定版一卡通、及長版桌墊、壓克力磁鐵、珪藻土杯墊、玩娃玩偶等逾百款10週年限定商品。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

中秋大賞 蛋黃酥禮盒X2 再加碼6袋芝麻粉、禮盒提袋X2

推薦閱讀

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！畫面超兇 包場慶祝：全台找不到第2個他

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！畫面超兇 包場慶祝：全台找不到第2個他

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

九月生肖運勢一次看！牛、龍貴人運最佳　雞運勢波動大

九月生肖運勢一次看！牛、龍貴人運最佳　雞運勢波動大

柯文哲被捕「愛莉莎莎遭洗版」第一反應曝光！　曾列8理由：此生最愛他

柯文哲被捕「愛莉莎莎遭洗版」第一反應曝光！　曾列8理由：此生最愛他

林依晨才喊「我是成都人」悄現蹤台北！　燦笑同框20年好友被拍

林依晨才喊「我是成都人」悄現蹤台北！　燦笑同框20年好友被拍

才宣布成玖壹壹第一位人父　健志霸氣「包摩天輪」浪漫求婚辣女友！

才宣布成玖壹壹第一位人父　健志霸氣「包摩天輪」浪漫求婚辣女友！

許光漢《正港分局》「其實在女星家拍」！她近距離接觸王淨：與有榮焉

許光漢《正港分局》「其實在女星家拍」！她近距離接觸王淨：與有榮焉

小三酸正宮「不打扮不煮飯」讚渣夫暖男　專家列3點搖頭：兩巴掌讓妳清醒

小三酸正宮「不打扮不煮飯」讚渣夫暖男　專家列3點搖頭：兩巴掌讓妳清醒

《一日三餐》車勝元、柳海真回歸！10月開播「獨缺孫浩俊」原因曝光

《一日三餐》車勝元、柳海真回歸！10月開播「獨缺孫浩俊」原因曝光

不止花蓮開唱…五月天暖訂「5萬份土產」送禮　店家：以為是詐騙

不止花蓮開唱…五月天暖訂「5萬份土產」送禮　店家：以為是詐騙

多組台灣網紅「西藏巧遇」被罵翻！　華航林依晨澄清：我問心無愧

多組台灣網紅「西藏巧遇」被罵翻！　華航林依晨澄清：我問心無愧

歐陽娜娜不甩緋聞！IG曬深V辣照　網湧入狂問「真的談戀愛？」

歐陽娜娜不甩緋聞！IG曬深V辣照　網湧入狂問「真的談戀愛？」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

柯文哲遭逮「鄭家純低胸開香檳」！畫面超兇 包場慶祝：全台找不到第2個他

盧廣仲「變巨」渾圓胸肌＋公狗腰　本人回應：不是說好不要PO！

九月生肖運勢一次看！牛、龍貴人運最佳　雞運勢波動大

柯文哲被捕「愛莉莎莎遭洗版」第一反應曝光！　曾列8理由：此生最愛他

林依晨才喊「我是成都人」悄現蹤台北！　燦笑同框20年好友被拍

才宣布成玖壹壹第一位人父　健志霸氣「包摩天輪」浪漫求婚辣女友！

許光漢《正港分局》「其實在女星家拍」！她近距離接觸王淨：與有榮焉

小三酸正宮「不打扮不煮飯」讚渣夫暖男　專家列3點搖頭：兩巴掌讓妳清醒

《一日三餐》車勝元、柳海真回歸！10月開播「獨缺孫浩俊」原因曝光

不止花蓮開唱…五月天暖訂「5萬份土產」送禮　店家：以為是詐騙

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王彩樺, 黃于庭

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柯文哲被逮「愛莉莎莎雙手合十11字表態」！暫離台灣…下一步動向曝
  2. 「精靈女王」太妍出發高雄開唱！親切回眸打招呼　5位保鑣機場護駕
  3. 《黑澀會》薔薔公司擴大徵才！薪資優渥…5福利超狂：不定時加薪
  4. 蔡少芬顧小的「2次弄丟2歲女兒」　網分兩派太粗心 vs 其他家人要幫看
  5. 劉德華演唱會抽籤放榜了！　「84萬人瘋搶4萬張票」中獎率不到5%
  6. 應曉薇涉弊32年前台詞神預言！「錢很重要」　網跪：台版辛普森
  7. 阿滴被診斷「中重度睡眠呼吸中止症」！2徵兆曝：以為是普通打呼
  8. 吳尊打地鋪「陪女兒排泰勒絲演唱會7hrs」！　苦力追星被讚：超讚老爸
  9. 母女一起素顏被綠茶粉攻擊　女兒感性告白惹哭王彩樺
  10. 余文樂老婆遭控「搭機裝傻搶座位」惹火乘客！　黑底文發聲曝真相

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366