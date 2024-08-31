母女一起素顏被綠茶粉攻擊　女兒感性告白惹哭王彩樺

記者葉文正／台北報導

《綜藝玩很大》前進嘉義親子攜手玩很大，由綜藝大哥吳宗憲領軍KID、坤達，與5對演藝圈親子檔：王彩樺與女兒黃于庭，王中平帶著兒子韓靖，Vicky和靚靚，曾雅蘭與KEN KEN，以及梁佑南跟兒子方璿，一同挑戰遊戲關卡，主持人吳宗憲說：「歡迎來得到我們嘉義玩很大，我要讓每一個孩子感恩我們的父母。」

▲王彩樺(右)與女兒黃于庭素顏。（圖／好看娛樂提供）

不過一開場黃于庭對媽媽王彩樺感性表白：「希望我未來可以賺多一點錢養妳。」讓王彩樺忍不住淚崩抱著女兒，將升格成為二寶爸的KID也說：「很感動、很感動耶，好啦！別哭了！」王彩樺還與黃于庭玩綠茶粉攻擊，公開素顏完全不怕毀形象。

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▲王彩樺(左二)玩綠茶粉毀容。（圖／好看娛樂）

韓靖則是對爸爸王中平說：「很感動跟我爸今天跟我來上這個？」未料本想感性告白的他卻連節目名稱都說不出來，讓吳宗憲猛虧：「《玩很大》啦！」爸爸則王中平走心說：「你這樣講好像我是因為你才能夠來到這節目。」父子鬥嘴笑果不斷。

▲明星親子檔第一排王彩樺(左起)、黃于庭、Vicky、靚靚、梁佑南、方璿。第二排曾雅蘭(左起)、KEN KEN、KID、韓靖、坤達、王中平。（圖／好看娛樂）

梁佑南為獲得勝利不計形象，跟兒子方璿展現絕佳默契秒解答案，不過王彩樺跟女兒黃于庭則在「面目全非抽鬼牌」遊戲中挑戰失利，王彩樺接受懲罰時還被吳宗憲笑說：「嚇到我臉都綠了！」一旁的女兒黃于庭更是被媽媽連續不斷綠茶粉攻擊，邊笑邊連忙喊說：「等一下、等一下！」場面非常爆笑。

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