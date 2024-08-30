女星睽違3年再拍本土劇！　曝消失演藝圈「考到瑜珈教練證照」

記者黃庠棻／台北報導

藝人張䕒心日前加入民視八點檔《愛的榮耀》，演出潘逸安的貴婦老婆「趙敏敏」，她坦言3年沒有拍八點檔，休息的時間剛好陪伴小孩成長，也花很多時間自己考瑜珈教練證照，這一次剛好有適合的角色來發揮挑戰，就決定該出來走跳。

▲張䕒心加入《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

再度跟製作人王珮華合作，張䕒心表示已經很有默契，加上回到民視攝影棚，讓她直呼像回娘家一樣自在舒服。而且太久沒說台語，加上要詮釋的角色是一個有公主病的千金大小姐，常演到一半發現忘了自己有公主病，再趕快加入傲嬌個性讓她直呼差點人格分裂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張䕒心加入《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

張䕒心坦言，為了揣摩角色，她可是下足了功夫。在家裡獨自排練時，為了表現出角色的嬌氣和傲慢，她也不時會提高音量，甚至做出一些誇張的表情。沒想到，這樣的舉動卻驚動了孩子，小朋友天真地問「媽媽，你怎麼了？」讓她哭笑不得。

▲張䕒心加入《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

有趣的是，張䕒心表示，現實生活中的她跟角色的個性天差地遠，自認是個大喇喇的人，完全無法理解公主病的行為。為了更貼近角色，她還特別上網搜尋相關資料，看相關的影集，試圖找出公主病的共通點。

此外，張䕒心透露本來以為太久沒拍戲會緊張，沒想到看到老朋友大家都很投入工作，自己也很放心，雖然是第一次跟潘逸安及王滿嬌合作，但大家對於劇情設定都很投入，對戲起來也就格外自然。首次跟潘逸安合作，兩人最常聊就是小孩經，加上自己的小孩比他們的還大，自然而然就會提供一些教育的經驗。

▲張䕒心加入《愛的榮耀》。（圖／民視提供）

戲中飾演張䕒心先生的潘逸安，則坦言因沒合作過比較不熟，但第一次見面就見識到她的爽朗個性。定裝那天，攝影師要潘逸安摟著張嘉心，潘逸安禮貌知會說聲「不好意思。」不料張䕒心笑著回說「沒關係！我都兩個小孩了。」潘逸安隨後回覆自己也是兩個孩子，張嘉心再加碼透露，自己小孩已經小六，2人竟在現場開始比起年紀大小，潘逸安事後回想也覺得莞爾。

▲張䕒心加入《愛的榮耀》。（圖／民視提供）