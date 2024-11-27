人氣女歌手不續約遭冷凍！發文疑吐苦水「好想躺平」網湧入打氣

記者劉宛欣／綜合報導

香港樂壇小天后炎明熹自今年6月因續約問題遭「冷凍」後，工作行程大幅縮減，至今已將近半年。雖然曝光度降低，但她仍在社群平台上保持活躍，經常透過貼文與粉絲交流。26日，炎明熹再次在微博和Instagram分享近況，這次是她悠閒爬山的照片，並以一句「好想躺平」幽默表達心情，立刻引來網友熱議。

▲炎明熹因為續約問題而遭到冷凍。（圖／翻攝自炎明熹IG）

從她公開的照片可以看到，炎明熹身穿毛絨外套，整個人躺在山坡上，表情有些搞怪，內文中她留言寫下：「好想躺平，我哭死，救救我救救我救救我救救我。如果大家要這樣的話，請小心！」粉絲紛紛被她的俏皮文字逗樂，還忍不住猜測她是否對目前的處境有所暗示。網友熱情回應「我也好想像妳一樣躺平！」、「真的好想妳，希望能早點見到妳。」還有人提醒她要注意安全。

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▲炎明熹曬出近況照，直呼想躺平。（圖／翻攝自炎明熹微博）

雖然炎明熹因續約風波遭到「冷凍」，導致公開活動減少，但她的幽默和親民形象依然深受粉絲喜愛。這次的「躺平」爬山照，也讓粉絲們看見她積極享受生活的一面，紛紛表達支持。有粉絲留言感性表示「掛念妳，希望可以快點看到妳回歸舞台！」也有人笑說「跟妳一起躺平應該超治癒。」