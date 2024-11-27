玉山最有名都市傳說！　台灣三大魔神仔「黃衣小飛俠」搬上大銀幕

記者蕭采薇／台北報導

改編自台灣鄉野奇談的《紅衣小女孩》屆滿9周年，27日宣布將在十周年之際推出全新懼作《山忌 黃衣小飛俠》。本片改編自流傳台灣數十年，並與「紅衣小女孩」、「人面魚」齊封台灣三大恐怖傳說的「黃衣小飛俠」故事搬上大銀幕，帶領觀眾一探台灣山林的恐怖禁忌。

▲「黃衣小飛俠」與「紅衣小女孩」、「人面魚」齊封台灣三大恐怖傳說。（圖／威視電影提供）

台灣山林間口耳相傳，只要在山裡迷路，就會遇到身穿黃色雨衣的怪客替登山客指路，若跟隨指引方向走就會深陷山林，永遠消失在山中。來源眾說紛紜，有人說與山難有關，是山中冤魂抓交替，也有一說是魔神仔作祟，甚至代代相傳的宮廟祭祀儀式亦牽扯其中，堪稱台灣登山界最聞之喪膽的恐怖傳說。

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《山忌 黃衣小飛俠》劇情描述，由劉以豪、袁澧林、曹佑寧飾演的年輕登山客相約登山，儘管入山前看見封山公告仍執意上山。他們萬萬沒想到，此行誤觸山林禁忌，恐怖噩夢就此展開。電影由新銳導演蔡佳穎執導，本片是他首部電影長片。他首次執導的科幻驚悚電視電影《訪客》便榮獲金鐘四項大獎提名。

▲《山忌 黃衣小飛俠》由新銳導演蔡佳穎執導。（圖／威視電影提供）

面對接下紅衣宇宙新篇章的重擔，蔡佳穎說：「《紅衣小女孩》系列開啟台灣恐怖片的里程碑，但我這次反而是以影迷的角度，來期待另一個山林傳說會如何被改編？這幾年恐怖驚悚片延伸出更多類型，也是我們創作以來，共同想突破的目標。」而首次執導商業長片，ㄢ蔡佳穎坦言既興奮又備感壓力，「 不過我很享受這個過程，很期待在大銀幕放映那天！」

▲《山忌 黃衣小飛俠》公布由（左起）袁澧林、劉以豪、曹佑寧攜手演出。（圖／威視電影提供）

《山忌 黃衣小飛俠》取景遍及台灣北、中、南地區，並前進不少登山步道和高山森林拍攝。電影自6月下旬開拍，歷經1個多月拍攝，已順利殺青，目前正處於緊鑼密鼓的後製期，電影預計於2025年上映。