《影后》史艾瑪男友駁「小任很渣」　牧森為角色平反曝私下戀愛觀

記者黃庠棻／台北報導

影集《影后》以演藝圈的生存實錄為主軸，上線之後每一個角色在網路上，都引發熱烈討論。其中，飾演史艾瑪男友小任的牧森近期推出新作品《海豚之惡》，以校園霸凌為背景，透過一起校園刑案，帶領觀眾深入探討校園中複雜的人際關係及霸凌問題。

▲牧森主演《海豚之惡》。（圖／公視提供）

牧森今（27）日出席《海豚之惡》媒體茶敘，被問到《影后》相關問題也大方回答，認為自己的角色小任並不渣，直呼「他全世界只有史艾瑪，才不敢面對分手這件事情」，坦言女方「什麼都沒講隔天就消失了，不告而別」言語之間似乎透露了對小任的不捨，為角色平反。

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▲牧森在《影后》飾演史艾瑪的前男友。（圖／Netflix提供）

不僅如此，牧森透露有看到網路上針對他的討論，坦言「被罵垃圾」印象很深刻，笑說「會罵垃圾是因為網友還沒看完吧」，接著替角色說話「前期小任沒辦法支持史艾瑪夢想，感受到女友完全以工作為主，所以兩人之間缺乏溝通」。





▲牧森替角色平反。（圖／公視提供）

對此，牧森表示現實生活中談戀愛，自己是「工具人路線」，坦言有「幫助型人格」，對朋友都很樂於伸出援手，笑說「如果是家人或是另一半更不用說」。目前出道4年的牧森，坦言自己「很缺錢」，不過都有努力打工，在劇場做過幕後舞台組、燈光組，大學曾有一個月賺五六萬的紀錄。

▲牧森替角色平反。（圖／周子娛樂提供）