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趙正平小22歲嫩妻懷孕！　升格新手爸「內心害怕」超暖行徑嚇壞小S

記者孟育民／台北報導

東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，近日邀到趙正平、朱宇謀、文威登及劉祿存一起聊聊「討厭~你壞壞已褪流行？ 貼心暖男才是大勢？！」趙正平於今年3月與小22歲空姐女友登記結婚，更於8月曬出超音波照，宣布成為新手爸爸；當聊到孩子未來的教育，他透露，該管的還是要管、該教的還是要教：「現在孩子不能亂打，很容易被人家打家暴專線，跟我們那時候的教育不太一樣！」

▲▼趙正平超寵妻「每天現打豆漿、燉燕窩」 。（圖／東森綜合 提供）

▲▼趙正平即將當爸，人明顯和氣許多 。（圖／東森綜合 提供）

▲▼趙正平超寵妻「每天現打豆漿、燉燕窩」 。（圖／東森綜合 提供）

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趙正平也坦言，其實內心會害怕、擔心：「我看不到未來啊，因為我沒經驗，孩子之後不知道怎麼養」同時也想賺更多的錢，給孩子更好的人生，此話一出令現場來賓相當感動，小Ｓ不忘笑虧：「我今天看到你，覺得你眼中的殺氣好像漸漸淡掉了。」

▲▼趙正平超寵妻「每天現打豆漿、燉燕窩」 。（圖／東森綜合 提供）

▲趙正平超寵懷孕妻 。（圖／東森綜合 提供）
平時看起來帶點殺氣的趙正平，暖男行徑震驚所有人，記住愛妻喜歡吃什麼是基本，也從沒讓對方做過家事；老婆孕期間，趙正平更是無微不至的照顧，不僅每天早上現打豆漿：「因為懷孕的媽媽需要補充植物性蛋白質，而且從懷孕到現在，每２天就會燉一次燕窩給我太太，主要是因為燕窩裡面含有燕窩酸，這對孩子跟媽媽都好！」如此暖心的行為也讓趙正平身上被貼滿「暖男」貼紙，小Ｓ更是一臉不敢相信的驚呼：「你到底是誰！還講出『燕窩酸』，你以前都是講潑硫酸」瞬間笑翻全場。

 

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