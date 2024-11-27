明日花綺羅被控詐騙神反擊！AV後輩「嚇得急公開道歉」認了造謠

記者劉宛欣／綜合報導

日本知名已退役AV女優明日花綺羅先前突遭後輩白濱希發文指控「詐騙」，稱自己參加明日花綺羅的直播活動，送價值台幣2萬的禮物，還抽中明日花的簽名T恤，後續卻一直沒收到獎品，官方也不打算退款，讓她氣得發文還揚言考慮報警。時隔半個月，她突然態度大反轉，發文向明日花綺羅致歉，而原因正是明日花綺羅硬起來反擊，且會提告。

▲明日花綺羅硬起來反擊。（圖／翻攝自明日花綺羅X）

明日花綺羅日前透過社群將事件的來龍去脈還原，她首先指出活動贈送的禮物都已經寄出，只有白濱希沒有收到，因為她從頭到尾沒給聯絡方式，只要她給，活動方會迅速補寄給她。此外，她之所以會封鎖白濱，是因為不堪對方不斷用各種謠言毀謗中傷，內容包含嘲笑她的年紀、外型，還造謠說她援交，發表一堆關於明日花的妄想文、指責文，開小號誹謗等等。

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明日花綺羅表示自己不會坐以待斃，接下來會把後續交給律師處理，提告追究白濱希的法律責任。

▲白濱希被指控造謠、中傷。（圖／翻攝自白濱希X）

此前，白濱希透過X發表道歉聲明，貼文中向明日花綺羅致歉「我發表了與明日花綺羅小姐相關的不實內容，給明日花綺羅小姐帶來了極大的困擾。對此，我感到非常抱歉」，接著隔空喊話表示「如果能收到明日花綺羅小姐或律師的聯繫，我會誠懇地進行回應並處理相關事宜」，她也提及律師嚴格禁止她針對事件進行個別回應，所以不會回答網友的疑問，希望大家能諒解。

▲白濱希道歉文。（圖／翻攝自白濱希X）