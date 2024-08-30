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女演員暗黑心結！方宥心恨比不過方婉真　謝念祖招牌白髮藏王偉忠一夕摧殘

記者李芸樺／台北報導

方宥心是誰？你可能模模糊糊！但唱起「社會是溜溜瞅瞅」方順吉名曲《翹腳髯嘴鬚》，你是否就記起來她是方順吉旁邊、紅透半邊天的唱跳小美女方婉真？歌唱童星出身的方宥心現在變身成為演員，她說曾經心魔作祟，討厭又恨方婉真，覺得方宥心很努力了，為何就是打不過沒做什麼事的方婉真？

▲▼ 舞台劇演員方宥心、導演謝念祖，主持人呂捷近期也參與舞台劇演出。（圖／《豈有此呂》）

▲舞台劇演員方宥心（中）、導演謝念祖（右）。（圖／《豈有此呂》）

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而頂著招牌白髮的導演謝念祖，聊起「變髮」的來由，說都是拜金牌製作人王偉忠和當紅節目《全民大悶鍋》所賜！當年他從劇場被「徵召」到節目寫「日產」劇本，壓力山大，求救同事都沒人理你，還要被王偉忠臭罵，頭髮就是那時一夕花白，他還神模仿王偉忠連珠炮罵人「XXX你還有話說」笑翻呂捷！

▲▼ 舞台劇演員方宥心、導演謝念祖，主持人呂捷近期也參與舞台劇演出。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 舞台劇演員方宥心、導演謝念祖，分享演藝圈甘苦。（圖／《豈有此呂》）

▲▼ 舞台劇演員方宥心、導演謝念祖，主持人呂捷近期也參與舞台劇演出。（圖／《豈有此呂》）

節目中還聊到全民大劇團幾個趣事，包括竟然大膽邀請阿北柯文哲在《倒垃圾》擔當一角，謝念祖說，「截至目前為止」阿北會正常演出9月的台中場！而劇團還計畫演出中國四大美人西施、貂蟬、王昭君和楊貴妃的改編故事，你能想像把王昭君畫醜的毛延壽，其實可以說是漢代哏圖王？

▲▼ 舞台劇演員方宥心、導演謝念祖，主持人呂捷近期也參與舞台劇演出。（圖／《豈有此呂》）

▲主持人呂捷(左)近期也參與舞台劇演出，和方宥心(中)同台。（圖／《豈有此呂》）

更多方宥心如何和解方婉真、為何曾經一度離開演藝圈？以及劇場裡還有什麼好玩、可怕的狀況，演出中的陳子強怎麼會突然滿臉血呢？請鎖定8月30日下午1:10的《豈有此呂》。

▲▼ 舞台劇演員方宥心、導演謝念祖，主持人呂捷近期也參與舞台劇演出。（圖／《豈有此呂》）

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關鍵字

呂捷, 豈有此呂, 方宥心, 謝念祖, 全民大劇團, 舞台劇

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