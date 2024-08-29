Ella自爆跟楊謹華「一起自己DIY」還原過程　全場驚呆…結果反轉了

記者黃庠棻／台北報導

亞洲首部性治療影集《今夜一起為愛鼓掌》話題大膽，由楊謹華、Ella陳嘉樺、楊祐寧主演，先前公開預告片就引起網友討論。今（29）日在信義區舉辦開播記者會，3人從拍照到訪問都展現出緊密的友情，玩笑開不停。

▲《今夜一起為愛鼓掌》舉辦開播記者會。（圖／記者周宸亘攝）

Ella談到新戲《今夜一起為愛鼓掌》尺度大開，大方分享自己跟老公的房事，直呼「有興致就來，愛怎麼玩就怎麼玩，重點是兩個人都要開心，夫妻就是要互相」，坦言這次拍戲跟楊祐寧有床戲，因為丈夫是經紀人，所以早就知道會有「親密互動」，對方連劇本上的小細節都一清二楚。

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▲Ella出席《今夜一起為愛鼓掌》開播記者會。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，楊謹華也透露在拍戲前有去上性治療的課程，過程中了解到要如何愛護自己的身體，也有在親密表演戲中學習到叫聲要如何呈現，講著講著兩位女主角突然自爆，有一起去上「自慰課」，在一個廣場上，下半身用布蓋著，各自找個角落「自己DIY」。

▲楊謹華透露為戲去上性治療課。（圖／記者周宸亘攝）

面對楊謹華、Ella突如其來的自爆，讓全場所有人忍不住驚呼，紛紛詢問課程的細節，兩位演員見狀才意識到「誤會大條」，連忙強調「自慰課」是劇中的戲碼，兩人並非真的一起去上課，進一步澄清在做田調的時候，真的知道有這種課程，所以才會安排這樣的戲碼。

▲楊謹華、Ella有一起上自慰課的戲碼。（圖／記者周宸亘攝）