王陽明「帶他見世面」聚會中部角頭！懷秋穿搭太真實…黑道也傻眼

▲王陽明拍《角頭-大橋頭》前，帶著懷秋去跟地方角頭們見面。（圖／記者侯世駿攝／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

懷秋出身自嘻哈團體「大嘴巴」，這次他一改帥氣形象，在角頭前傳電影《角頭-大橋頭》中變身大反派「蠍子」，跟在「Michael哥」王陽明身邊當打手，讓人恨得牙癢癢。兩人接受時報周刊CTWANT專訪，懷秋坦言從歌手轉型演員不容易，熬了7年才接到《角頭》，王陽明則笑喊當初帶著懷秋去跟真正的角頭大哥「見世面」，懷秋當天一身有如偶像的時尚裝扮，垮褲、墊肩外套加帥氣長髮，跟黑道完全沾不上邊，讓角頭老大們看了也傻眼，直呼：「王陽明，你說他（懷秋）要演角頭？」

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▲王陽明笑說，懷秋當初一身時尚裝扮去見黑道兄弟們，讓道上兄弟們都傻眼。（圖／記者侯世駿攝）



懷秋透露當初其實接到劇本時，原先是演另一個戲份較少的角色，但他最喜歡蠍子這個角色，「有一天監製宏哥就說，你喜歡蠍子嗎？還是你要演？」懷秋苦笑說，開拍前全劇組都擔心他難以勝任，不只導演、監製一直約他聊角色，「造型師也說做我的造型很挫折，說我穿什麼衣服，看起來都像『大嘴巴』！」最後是開拍前，副導一句「我覺得你可以」讓他重拾信心。

▲王陽明認識懷秋20多年卻難得有機會合作。（圖／記者侯世駿攝）



王陽明跟懷秋認識20多年，當時王陽明為了幫懷秋入戲，特地帶著懷秋去見世面，跟中部地方角頭們聚會，當時道上兄弟們不只熱情招待，還把自己身上值錢的金項鍊、鑽戒、名錶全都摘下來，戴在懷秋身上，讓懷秋受寵若驚，「最後我是還回去了啦！不敢收。」道上兄弟們還教他如何吃檳榔，他笑喊：「最後我連吃小熊軟糖看起來，都像在嚼檳榔一樣。」

▲懷秋拍《角頭-大橋頭》前，就連嚼檳榔都要靠黑道教。（圖／記者侯世駿攝）



片中「蠍子」角色張狂又憤世忌俗，看什麼都不順眼，懷秋透露當初大嘴巴解散後，他也有一段長達7年的低潮，「大嘴巴成立快10年，我們可能連連續五、六天的長假都沒有，快解散前我覺得自己好像影印機一樣沒有靈魂，一解散我就跑回LA。」當時的他一心想休息，把所有戲約、唱片邀約全推掉，宛如人間蒸發，專心在LA學習演技課程，希望能轉換跑道當演員。

▲懷秋從大嘴巴解散後轉行當演員，一路上跌跌撞撞。（圖／記者侯世駿攝）



懷秋坦言隔行入隔山，就連家人也無法理解，為什麼好好的偶像歌手不當，偏偏要放掉一切，當他想重返演藝圈時，卻連試鏡機會都沒有，「那時候的確會覺得很黑暗、很生氣，會覺得為什麼連聊天機會都不給！」唯一能演出的時刻，就是他在開車的時候，自己演給自己看。

▲《角頭-大橋頭》可以算是懷秋踏上演員路後，戲份相對吃重的角色。（圖／記者侯世駿攝）



懷秋演員路上跌跌撞撞，將近7年都沒接到太多戲約，演出了兩部電影作品甚至連上院線都沒有，低潮時全靠CEO朋友不斷鼓勵他，「我們從國小就認識了，他跟我說，現在是你需要角色，不是對方需要你，你沒有資格不甘心。」一番話讓他有動力繼續拼一把，《角頭-大橋頭》可以算是他踏上演員路後，戲份相對吃重的角色。王陽明聽到也笑著鼓勵懷秋，「這些都是你的養分啦！他們不給你試鏡機會，說不定以後是他們來求你。」《角頭-大橋頭》現正上映中。

▲懷秋在《角頭-大橋頭》飾演心狠手辣、殺人不眨眼的反派蠍子。（圖／曼尼娛樂提供）



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