記者張筱涵／綜合報導

《超級星光大道》出身歌手吳勇濱近日經歷一場交通意外，上周為了閃避一台機車，不慎擦撞臨停路邊的小客車的後照鏡，結果失控打滑，在熱心民眾的幫忙下被送到醫院，原本以為只是輕微皮肉傷，沒想到嚴重到需要做植皮手術。

▲吳勇濱出車禍。（圖／翻攝自FACEBOOK／吳勇濱Wu Yong Bin）



吳勇濱28日曬出住院期間的照片，解釋上周因閃機車結果擦撞到路邊臨停車輛的後照鏡，失控打滑導致整個人飛出去翻滾2、3圈，周遭店家人員主動出面幫忙報警和叫救護車，當下的他完全無法動彈：「頓時覺得頭暈目眩，腦筋一片空白。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

到了醫院做簡單包紮並到警局做筆錄後，吳勇濱晚上發現傷口痛到不行，決定掛急診才發現傷口感染紅腫發燙，被強制住院打抗生素治療，做了一連串的徹底檢查，雖然沒有傷害到關節和頭部：「但雙手雙腳部分擦挫傷，尤其是右手跟右膝蓋，需要做清創手術。」

吳勇濱做完清創手術醒清醒後，才發現多做了植皮手術：「因為當下傷口已經太過深了，醫生立斷執行植皮補較深的傷口！好險遇到了醫生當下斷定做了植皮！就不用做第二次手術！」目前已經住院了一個禮拜，感嘆平安生活真的是開心又幸福的事：「這個月真的太不平靜，大家出門一定要更加注意安全！平安就是福。」