BTS代言受SUGA影響！　知情人爆「合作4年品牌」續約成未知數：風險大

記者張筱涵／綜合報導

防彈少年團（BTS）成員SUGA因涉嫌酒後騎車引發爭議，雖然無人傷亡或有物品損害，但酒駕仍屬重大情節，因此南韓民眾大部分都表示「他應該要退團」。其中，從2020年起就合作的三星電子28日傳出有可能不會再和防彈少年團續約。

▲SUGA涉酒駕重創形象。（圖／翻攝自Instagram／agustd）



據《韓國先驅報》報導，一位了解三星電子內部情況的相關人士表示：「無論粉絲群如何，引發社會爭議的人擔任品牌大使，有很大的風險，需要謹慎考慮。」目前不會立即就將SUGA從廣告中移除，因為合約是和防彈少年團整體簽定的關係：「現階段在SUGA沒有退團的情況下，難以採取進一步的動作，還需要觀察局勢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實，三星電子德國分公司已在17日從其官方X（前身為推特）帳戶上刪除了SUGA的宣傳照片。他們從2020年就開始合作，未來會不會繼續續任全球品牌大使，也是外界關注的焦點。

SUGA於本月6日晚間酒後騎電動車，轉彎時失去重心摔倒，被附近的巡警發現，經酒精測試，結果顯示血液酒精濃度高達0.227%，25日現身龍山警局接受調查，在鏡頭前鞠躬致歉「讓大家失望了」，目前他正在以社會服務要員的身份服役，預計將於明年6月退伍。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。