ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

短今邋遢「吃早餐忘付錢」！　以為被老闆認出糗喊：嚇死我

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）平時用心經營社群，不吝嗇與粉絲分享日常，今（27）日她就在Threads發文透露，早上在去早餐店吃早餐時，準備離開前被老闆叫住，當時她以為被對方認出，結果竟是自己忘記付錢，「嚇死我了！我以為認出我了，原來只是沒付錢。」

▲短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今是Passion Sisters成員。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今表示，自己經常以邋遢的打扮去附近的早餐店用餐，穿著夾腳拖鞋、大號T恤，一臉剛睡醒的模樣。她坦言，由於習慣這種隨性的裝扮，心裡覺得反正老闆也不認識她，因此並未在意。然而，這次她準備離開時，老闆突然叫住她。短今以為老闆認出她，空氣頓時凝結約5秒鐘，兩人互相對視，氣氛顯得有些緊張。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今發文透露吃早餐忘記付錢。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

就在短今感到內心忐忑時，老闆卻開口說：「妳還沒付錢。」讓她瞬間鬆了一口氣，發現原來只是自己忘記結帳，並非被認出。為此，短今幽默表示，「還好我是常客，不然老闆可能先報警。」貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「嚇死」、「老闆記得妳了」、「說不定有認出，只是不說而已」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

25歲女闖民宅「半裸找衣」　見警遞驗毒採尿杯竟塞千元

推薦閱讀

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

劉謙被迫赴陸直播帶貨「崩潰罹憂鬱症」！3年回不了家　4500萬房租泡湯

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

《茶金》李杏熱戀小8歲總監！逛街到一半「突伸進衣服」恩愛畫面全被拍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

薔薔拍片吃「迷幻蘑菇」GG了！YT官方火速開鍘「嚴厲處分」　她首發聲

林依晨陸綜舉手「我是成都人」　維基百科淪陷…被台粉炎上面相變了

劉謙證實罹患肺腺癌！每年健檢「肺部照出陰影」　醫警告：遲早變壞

八點檔女星斬斷18年婚姻！驚爆前夫欠上億債務　公開離婚真正導火線

Sandra驚喜公開婚紗照！　倒數10天婚宴甜喊：不喧嘩的相愛

小吳IG打卡墾丁大街！　「炸湯圓、年糕真實價格」全被拍

李多慧「0偽裝騎機車」停紅燈被巧遇！身上1配件…網笑：台OL必備

徐曉晰抱緊18歲帥兒！　兒子身高196公分…網驚：吃什麼長這麼高

2年前出櫃認雙性戀！曹雅雯「緋聞女女戀」掰了　高帥男深夜陪伴

陳天仁惡行惹怒閨蜜男友！　揭「騙錢習慣」公開截圖酸：好笑又噁心

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

短今, 啦啦隊, Passion Sisters, 胡馨儀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. YTR卡特新疆遊再掀風波！　遭疑收錢拍片3點喊冤
  2. 哈哈台被讚YT清流！蓋瑞認「今年曾赴中拍片」封存：我們問心無愧
  3. 鳳小岳《披哥4》秀反差萌　大陸巡演賣爆「粉絲為拍照隔天請假」
  4. 二伯上節目脫口蘿拉「以前在中國做詐騙」　蔡阿嘎嚇壞火速打圓場
  5. 王心凌超浮誇「移動城堡舞台」驚喜曝光！眼尖粉絲嗨翻
  6. 載到野生阮經天！運將曝「超親民對話」　同行羨慕炸：桂林阿
  7. 聯誼實境《我是SOLO》強推藝人版！　想婚的全來上…網敲碗首選他
  8. 曾莞婷驚喜公開「男友視角照」！　捧臉表情全被拍：有些事該公開了
  9. Joeman錄影「攝影棚燈光突熄滅」找不到原因！　全場嚇瘋曾國城急緩和氣氛
  10. 瘦子升格二寶爸…開工忙炸　堅持經營婚姻「每個月要跟老婆約會」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366