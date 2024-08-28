短今邋遢「吃早餐忘付錢」！　以為被老闆認出糗喊：嚇死我

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）平時用心經營社群，不吝嗇與粉絲分享日常，今（27）日她就在Threads發文透露，早上在去早餐店吃早餐時，準備離開前被老闆叫住，當時她以為被對方認出，結果竟是自己忘記付錢，「嚇死我了！我以為認出我了，原來只是沒付錢。」

▲短今是Passion Sisters成員。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今表示，自己經常以邋遢的打扮去附近的早餐店用餐，穿著夾腳拖鞋、大號T恤，一臉剛睡醒的模樣。她坦言，由於習慣這種隨性的裝扮，心裡覺得反正老闆也不認識她，因此並未在意。然而，這次她準備離開時，老闆突然叫住她。短今以為老闆認出她，空氣頓時凝結約5秒鐘，兩人互相對視，氣氛顯得有些緊張。

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▲短今發文透露吃早餐忘記付錢。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

就在短今感到內心忐忑時，老闆卻開口說：「妳還沒付錢。」讓她瞬間鬆了一口氣，發現原來只是自己忘記結帳，並非被認出。為此，短今幽默表示，「還好我是常客，不然老闆可能先報警。」貼文曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「嚇死」、「老闆記得妳了」、「說不定有認出，只是不說而已」。