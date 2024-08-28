歐漢聲慘遇失業！吳宗憲伸援手「一句話成救命稻草」　他拼命到牙齒爆開

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（29日）晚10點播出「危機真的是轉機？走過人生低潮的大明星。」唐玲感激在人生最黑暗的時候，向娃對她伸出援手，代班主持人歐漢聲一聽立馬表示很能體會她的心情：「恩人給的機會一定要拼命，我失業的時候，憲哥是我的救命稻草，他說『我要去陝西衛視，你來吧』，那時要咬一支刀，憲哥拋什麼我接什麼，我從櫻桃接到鳳梨，牙齒因為這樣爆開。」

▲歐漢聲感謝吳宗憲成救命稻草。（圖／中天綜合台提供）



惟毅則被信任的乾姐詐騙4百多萬：「她找我投資醫美，一開始獲利不錯，我把身上的積蓄都投進去，借了信貸，還找家人一起，結果沒多久後，再也找不到這個人，全部的銀行宣布我信用破產。」當時他也因為和前東家有誤會，導致被冷凍，根本無力償還債務，一度有輕生的念頭：「我為了這件事有跟公司借錢，那我想要趕快還公司，就跟老闆說合約到了之後，我想要自己接工作，結果他暴怒指著我說違約，還把我直接冷凍封殺，但我什麼事也沒做，只是想說他是我老闆，先禮貌性地跟他講一聲。」

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▲惟毅。（圖／中天綜合台提供）

因為和前公司誤會不斷，合約到期後，他也不敢馬上接工作：「因為我覺得前面的事情都能被誤會，我還是把時間拉長一點，大概將近有1年的時間，我完全沒接觸演藝圈。」