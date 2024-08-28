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48歲劉謙肺腺癌現況曝光！回台首發聲　「2月撐完春晚」急動手術切病灶

8/23 16：02 睽違15年錄製台綜，劉謙的神情仍有點緊張。

圖文／鏡週刊

劉謙睽違5年再登春晚表演「十分鐘魔術秀」，近日忙著巡演的他於今年2月參加完春晚演出後，便入院做手術切除，至今半年狀況恢復得相當不錯，近日應名製作人李慧蘭邀請，特地返台錄製全新節目《我的成長》。8月23日下午，本刊直擊劉謙錄影前，一個人拎著公事包現身製作公司，待了十多分鐘才在經紀人陪同下步出大樓，驅車前往華視錄影。

17：31 劉謙自學彈琴技藝3年，在錄影時大秀魔術以外的才藝。

▲17：31 劉謙自學彈琴技藝3年，在錄影時大秀魔術以外的才藝。

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抵達電視台後，劉謙在工作人員引領下走進休息室。睽違15年錄製台綜，本刊掌握錄影時間，守候在電視台，並上前告知來意，他也大方答應接受訪問。劉謙先是解釋，這次回台除了友情力挺製作人好友李慧蘭，最懷念的就是能回家吃媽媽煮的牛肉麵。

18：21 晚上六點多錄影結束，劉謙（左）在經紀人（右）陪同下步出電視台。

▲18：21 晚上六點多錄影結束，劉謙（左）在經紀人（右）陪同下步出電視台。

今年48歲的劉謙被診斷罹患肺腺癌，但他樂觀看待自己的健康狀況，媽媽得知時緊張不已，他傳簡訊告知親友，「我得肺腺癌，人生體驗！」老婆王希怡看到他罹癌後的反應，還虧他：「腦子有問題！」

18：48 劉謙的作息單純，錄影完便搭車返回台北南港家中，晚上也不見他再出門。

▲18：48 劉謙的作息單純，錄影完便搭車返回台北南港家中，晚上也不見他再出門。

此外，現在飯局時，有人邀劉謙喝酒或遇到自己不想做的事，便能以「我是一個得肺腺癌的人」為由推託。劉謙坦言，會如此正向看待自己罹患肺腺癌，全都是因為疫情3年，做直播帶貨改變了他。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。


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