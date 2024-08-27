獨／《回憶暫存事務所》殺青！蔡瑞雪「首演女主」壓力大到躲起來

記者黃庠棻／台北報導

影集《回憶暫存事務所》改編自作家八千子的同名小說，2024年10月在台南開鏡，沒想到拍攝期間卻傳出有投資方退出，造成停拍的情況，所幸在經過好幾個月的沈寂之後，終於在8月10日殺青，今（27）晚劇組也久違聚在一起吃殺青宴。

▲《回憶暫存事務所》舉辦殺青宴。（圖／讀者提供）

《回憶暫存事務所》卡司強大，集結了莊凱勛、張景嵐、蔡瑞雪、安俊朋、林岱縈，5人是貫穿全劇的主角，其他還有伊正、趙正平、勾峰、趙樹海、龐蕾馨，亮哲、孫綻、阿布、王湘瑩等人。其中，趙樹海已有多年沒有接戲劇演出，表現更令人期待。

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▲《回憶暫存事務所》舉辦殺青宴。（圖／讀者提供）

不僅如此，《回憶暫存事務所》從籌備開始至今已有3年時間，光是拍攝就花了1年多，期間經歷資金問題，延期了半年才又開始拍攝。

▲《回憶暫存事務所》 熬過停拍，終於順利殺青。（圖／翻攝自Facebook／《回憶暫存事務所》）

所幸，《回憶暫存事務所》熬過重重難關，終於在本月10日殺青，等到所有主演都齊聚一堂歡慶吃殺青宴，沒想到單元主角之一的王敏淳當場落淚，原來是她得知在自己出道前後，前輩莊凱勛悄悄地在背後幫忙了許多，讓她忍不住感動地哭了。

▲王敏淳在殺青宴上哭了。（圖／攝影中心攝）

▲莊凱勛是《回憶暫存事務所》的男主角。（圖／翻攝自Facebook／莊凱勛）

此外，《回憶暫存事務所》是蔡瑞雪第一次擔綱演出女主角，她在劇中一人分飾兩角，除了飾演莊凱勛的前女友之外，還演出了一名翹家少女，長期缺乏父親趙正平的關心而逃家，後來跟莊凱勛意外同居。據了解，她在拍攝期間相當努力，都會提早兩個多小時起來泡澡、喝咖啡消腫，就會了讓自己更加上鏡，也因為跟「戲精」莊凱勛有很多對手戲，讓她常常會壓力大到一個人躲在角落消化情緒。

▲蔡瑞雪首次擔綱演女主角。（圖／翻攝自Instagram／snowbaby）