陳勢安站鹽湖拍MV超毛！　安撫駱駝有一套

記者蔡琛儀／台北報導

陳勢安新單曲〈終身門徒〉MV遠赴埃及的錫瓦古城拍攝，拍攝團隊也到白天和夜晚湖面顏色截然不同的鹽湖取景，為了拍出鹽湖之美，導演希望陳勢安能站在鹽巴結晶的最尖角、也是最脆弱的地方拍攝，陳勢安雖然一口答應，但笑說：「站上去之前心裡還是毛毛的，想說會不會拍一半人就泡在鹽水裡了。」

▲陳勢安〈終身門徒〉MV在鹽湖拍攝。（圖／索尼提供）



不過攝影師身先士卒站上尖角重踩和跳躍進行測試，確認安全無虞才讓陳勢安站到定點，讓陳勢安大讚：「團隊真的很專業，讓我很有安全感，可以把自己交給他們。」

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錫瓦綠洲位於埃及西部與利比亞邊境，開羅開車來回需要二十多個小時，火車和飛機都到不了。這個富有傳奇色彩的沙漠綠洲，也是刺客信條故事的發源地，埃及豔后曾在這裡沐浴。陳勢安在一望無際的沙漠中，成為一個孤獨存在，展現出「沙漠旅人造型」。

▲陳勢安與駱駝演員培養感情。（圖／索尼提供）

陳勢安在45度以上的高溫下，隻身走向烈日下的沙漠和不斷日光返射的鹽湖中拍攝，為了避開白天45度以上的高溫和強光，拍攝團隊必須搶拍日出和日落時分，每天都在凌晨出發，等待日出開始拍攝。陳勢安全程睡眠時間十分少，但他不覺得累，直說：「拍出了非常美的畫面，不會累！」導演也特別安排3位駱駝演員參與演出，陳勢安在拍攝空檔，就會到駱駝身邊耐心安撫，希望和他們培養好感情，拍攝才能更為順暢。