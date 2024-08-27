張蘭直播「5個月後當奶奶啦」！Mandy抬頭笑…2天前回怎麼還不生

記者陳芊秀／綜合報導

陸網27日瘋傳張蘭在直播時自曝又要當奶奶了。她與兒子汪小菲、兒媳婦Mandy（馬曉梅）合體開直播，小倆口更在鏡頭前親吻放閃，而她突然說出「5個月後就要上任當奶奶了」，然而網友半信半疑。

▲張蘭直播突喊「5個月後我就要上任當奶奶了」，引發熱議。（圖／翻攝自微博）

張蘭問Mandy：「你們再玩5年？太久了？」聽到Mandy說「太久了」，接著說「5個月？那我再5個月啦，5個月後我就要卸任，我就要上任當奶奶了」。而這段發言引發網友解讀。有人揣測Mandy懷孕了，紛紛留言恭喜，也有人推測是指5個月後開始備孕。

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而Mandy在2天前回覆網友的發言，當時面對網友發問「怎麼還不生」，曾親回「剛結婚3個月全網要逼生小孩？生不生是我們的事跟網友有什麼關係？生給網友？」並未鬆口懷孕或備孕。

▲Mandy在2天前回網友提問「怎麼還不生孩子」。（圖／翻攝自微博）

汪小菲與媽媽張蘭、Mandy3人直播，更不時親吻新婚妻子，張蘭則是在一旁催生「生一個小足球隊」，他打斷道「妳幹嘛啦」，接著說「好好過日子、好好過日子」，媽媽也強調只是開玩笑。小倆口則是在鏡頭前大放閃。

▲汪小菲與Manfy直播親吻放閃。（圖／翻攝自微博）